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09:28 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский боксер из лагеря Головкина потерпел первое поражение в профи

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса на ESPN под началом компании Golden Boy Promotions, в главном бою которого на ринг вышел казахстанец Руслан Мадиев, сообщает Sports.kz.

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Соперником отечественного боксера, который тренируется вместе с Геннадием Головкиным в лагере Абеля Санчеса, стал мексиканец Пабло Сезар Кано. Рассчитанная на десять раундов встреча первого полусреднего веса была остановлена в пятом отрезке после полученного Кано сильного рассечения из-за неумышленного столкновения головами. В итоге техническим решением судей победа была отдана мексиканцу, на тот момент ведущему по очкам: 49−46, 49−46, 49−46.

Это поражение стало для Руслана первым в профессиональной карьере при 12 победах (пять — досрочных). Его оппонент выиграл в 31-й раз (21-й — досрочно) при 7 поражениях и одной ничьей.

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