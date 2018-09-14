Казахстанский боксер из лагеря Головкина потерпел первое поражение в профи

Соперником отечественного боксера, который тренируется вместе с Геннадием Головкиным в лагере Абеля Санчеса, стал мексиканец Пабло Сезар Кано. Рассчитанная на десять раундов встреча первого полусреднего веса была остановлена в пятом отрезке после полученного Кано сильного рассечения из-за неумышленного столкновения головами. В итоге техническим решением судей победа была отдана мексиканцу, на тот момент ведущему по очкам: 49−46, 49−46, 49−46.