Казахстанский боксер из лагеря Головкина потерпел первое поражение в профи
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Соперником отечественного боксера, который тренируется вместе с Геннадием Головкиным в лагере Абеля Санчеса, стал мексиканец Пабло Сезар Кано. Рассчитанная на десять раундов встреча первого полусреднего веса была остановлена в пятом отрезке после полученного Кано сильного рассечения
Это поражение стало для Руслана первым в профессиональной карьере при 12 победах (пять — досрочных). Его оппонент выиграл в 31-й раз (21-й — досрочно) при 7 поражениях и одной ничьей.