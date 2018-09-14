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09:37 (мск), источник: Sports.kz

Команда Головкина подала очередной официальный протест против «Канело»

Как передает Boxingscene.com, команда Геннадия Головкина в преддверии субботнего рематча с Саулем «Канело» Альваресом подала протест в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC) касательно способа оборачивания рук мексиканца, сообщает Sports.kz.

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Ранее тренер GGG Абель Санчес неоднократно заявлял, что в первом поединке «Канело» использовал незаконный в большинстве юрисдикций метод «литье», однако NSAC не усмотрела в данном эпизоде нарушений. Новым предметом спора является количество ленты, которой тренер Альвареса накладывал повязки своему подопечному. По мнению представителей GGG, команда их соперника превысила допустимый лимит.

— Обмотка или литье не является проблемой, потому что Абель принял эти правила комиссии Невады, и понимает, что мы будем им следовать. В Калифорнии и Нью-Йорке можно тейпировать определенным способом, а в Неваде вы можете пользоваться другим. Я действительно думаю, что это большая проблема, которую нужно решать совместно с ABC (Ассоциация боксерских комиссий), потому что в чемпионских поединках должен быть какой-то один способ оборачивания во избежание лишних споров.

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Однако существует ограничение в отношении правил NSAC о количестве марли и ленты. И марля не является проблемой. Она дополняет и защищает ваши руки. Проблема в количестве ленты, которую они накладывали прошлый раз, потому что накладывая два слоя, вы используете вдвое больше ленты, и это самая большая проблема, с которой столкнулся Абель.

NSAC имеет ограничение на 24 фута однодюймовой ленты. Абель и GGG хотят заставить их соблюдать это правило. На данный момент позиция комиссии и господина Боба Беннетта (председателя NSAC) заключается в том, что оба бойца могут в значительной степени использовать столько ленты, сколько сочтут необходимым. Беннетт сказал, что мы должны подать протест, если не согласны с данной позицией.

Таким образом, это уже в процессе. Я думаю, протест уже подан. Мы посмотрим, что решит комиссия, — рассказал Boxingscene.com Леффлер.

Напомним, ранее представители казахстанца также протестовали против использования Саулем в поединке перчаток, разработанных его тренером Эдди Рейносо.

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