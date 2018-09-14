Победителю реванша Головкин — «Канело» официально назначили обязательного претендента
Победитель боя между
Победитель боя между
Таким образом, победитель боя Лемье — О’Салливан должен будет встретиться с победителем поединка Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
Именно в этом поединке Головкин ставит на кон свой чемпионский титул WBA (Super). Также на кону будут стоять пояса WBC и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу, титул чемпиона The Ring и специальный пояс от WBC.
Поединок Головкина и «Канело» состоится уже в ближайшее воскресенье, 16 сентября, по казахстанскому времени. Главный поединок вечера бокса, который пройдет на арене
Поединок Лемье и О’Салливана пройдет в рамках этого вечера бокса и попадет в
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