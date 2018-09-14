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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Победителю реванша Головкин — «Канело» официально назначили обязательного претендента

Победитель боя между экс-чемпионом мира в среднем весе по версии IBF канадцем Давидом Лемье (39−4, 33 KO) и ирландцем Гэри О’Салливаном (28−2, 20 КО) станет обязательным претендентом на титул WBA в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Таким образом, победитель боя Лемье — О’Салливан должен будет встретиться с победителем поединка Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Именно в этом поединке Головкин ставит на кон свой чемпионский титул WBA (Super). Также на кону будут стоять пояса WBC и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу, титул чемпиона The Ring и специальный пояс от WBC.

Поединок Головкина и «Канело» состоится уже в ближайшее воскресенье, 16 сентября, по казахстанскому времени. Главный поединок вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начнется между 08:00 и 08:30 утра в воскресенье.

Поединок Лемье и О’Салливана пройдет в рамках этого вечера бокса и попадет в PPV-трансляцию. Также в нее попадут поединок экс-чемпиона мира в четырех весах Романа Гонсалеса (46−2, 38 КО) из Никарагуа с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО) и бой чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйи (30−0, 25 КО) с канадцем Брэндоном Куком (20−1, 13 КО).

О’Салливан устроил скандал на пресс-конференции, посвященной вечеру бокса в Лас-Вегасе. Во время пресс-конференции участников андеркарта О’Салливан, обратившись к Лемье сказал, принюхиваясь: «Что за вонь? Так воняет страх! Я пришел сюда за победителем боя Головкин — “Канело”. Будь готов, кусок де**ма!».

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