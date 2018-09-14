Победителю реванша Головкин — «Канело» официально назначили обязательного претендента

Таким образом, победитель боя Лемье — О’Салливан должен будет встретиться с победителем поединка Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Именно в этом поединке Головкин ставит на кон свой чемпионский титул WBA (Super). Также на кону будут стоять пояса WBC и IBO в среднем весе, которые принадлежат казахстанцу, титул чемпиона The Ring и специальный пояс от WBC.

Поединок Головкина и «Канело» состоится уже в ближайшее воскресенье, 16 сентября, по казахстанскому времени. Главный поединок вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), начнется между 08:00 и 08:30 утра в воскресенье.

Поединок Лемье и О’Салливана пройдет в рамках этого вечера бокса и попадет в PPV-трансляцию. Также в нее попадут поединок экс-чемпиона мира в четырех весах Романа Гонсалеса (46−2, 38 КО) из Никарагуа с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25−5−1, 14 КО) и бой чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйи (30−0, 25 КО) с канадцем Брэндоном Куком (20−1, 13 КО).