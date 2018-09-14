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11:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Без доступа к «телу». Что запрещено журналистам боя Головкин — Альварес в Лас-Вегасе

Редакция Vesti.kz в числе немногих, получивших аккредитацию на вечер бокса.

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Ажиотаж вокруг второго боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом вынудил организаторов ужесточить требования к аккредитации для СМИ.

Как передает корреспондент Vesti.kz с места событий, «добро» получили далеко не все. Большинство журналистов, прибывших в Лас-Вегас, представляют американские и мексиканские средства массовой информации.

Надо отметить, что у представителей СМИ на мероприятиях, приуроченных к поединку GGG — «Канело», одни из лучших условий работы. Все-таки организаторы понимают важность раскрутки боя. Но, имея непосредственную близость, так сказать, к «телу», журналисты имеют право на общение только в предусмотренных профессиональных рамках.

Итак, что же запрещено аккредитованным на бой Головкин — «Канело» журналистам? Существует целый ряд правил, нарушение которых может привести к аннулированию доступа.

Во-первых, фотографировать бой могут только специально аккредитованные фотографы в специально установленном месте. Всем остальным запрещено делать фото и видео боя, в том числе на камеры телефонов.

Также нельзя проявлять болельщеские эмоции, в том числе нельзя приносить какую-либо атрибутику или надевать одежду с символикой того или иного боксера. Также нельзя фотографироваться с боксерами и приглашенными звездами и просить у них автографы.

Кстати, на арене T-Mobile разрешается распитие спиртных напитков, что логично, все-таки Вегас — столица игорного бизнеса, и здесь все устроено так, чтобы люди отдавали как можно больше денег и получали удовольствие. Но на рингсайт, где будет расположена зона для СМИ, установлен запрет.

По времени Астаны бой Головкин — Альварес состоится утром 16-го сентября. Обязательно проявите свои болельщеские эмоции, если не на трибуне T-Mobile, то у экрана телевизора, и поддержите непобежденного казахстанского чемпиона.

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