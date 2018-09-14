«Без доступа к «телу». Что запрещено журналистам боя Головкин — Альварес в Лас-Вегасе
Редакция Vesti.kz в числе немногих, получивших аккредитацию на вечер бокса.
Редакция Vesti.kz в числе немногих, получивших аккредитацию на вечер бокса.
Ажиотаж вокруг второго боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом вынудил организаторов ужесточить требования к аккредитации для СМИ.
Как передает корреспондент Vesti.kz с места событий, «добро» получили далеко не все. Большинство журналистов, прибывших в
Надо отметить, что у представителей СМИ на мероприятиях, приуроченных к поединку GGG — «Канело», одни из лучших условий работы.
Итак, что же запрещено аккредитованным на бой Головкин — «Канело» журналистам? Существует целый ряд правил, нарушение которых может привести к аннулированию доступа.
Также нельзя проявлять болельщеские эмоции, в том числе нельзя приносить
Кстати, на арене
По времени Астаны бой Головкин — Альварес состоится утром 16-го сентября. Обязательно проявите свои болельщеские эмоции, если не на трибуне