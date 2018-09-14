«Сейчас немного другая и плохая ситуация». Головкин ответил на вопрос о контракте с HBO

Источник: Vesti.kz

Последним по действующему соглашению для Головкина станет второй поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) в Лас-Вегасе. С HBO казахстанец сотрудничает с 2012 года.

Вопрос о контракте с HBO Головкину задал Аарон Бронстетер из TNS Sports. Он спросил боксера, чувствует ли он давление в связи с истекающим соглашением. Ответ Головкина журналист назвал очень честным.

«Ничего серьезного для меня. Я не чувствую давления, — сказал Головкин. — Последние три года у меня были небольшие проблемы с HBO. Вы знаете про мой последний бой. Вы знаете, что HBO потеряло много боксеров, много великолепных боксеров, потеряло свои позиции. Я хочу возродить интерес к боксу. Если HBO хочет помочь мне в этом, то почему нет? Сейчас немного другая и плохая ситуация для HBO. Абсолютно точно».

Интересно, что и для Альвареса предстоящий бой станет последним по действующему контракту с HBO. Его команда заявила о готовности рассматривать другие предложения.