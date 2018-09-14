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17:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Сейчас немного другая и плохая ситуация». Головкин ответил на вопрос о контракте с HBO

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) ответил на вопрос о том, чувствует ли он давление в связи с истекающим контрактом с телеканалом HBO.

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Источник: Vesti.kz

Последним по действующему соглашению для Головкина станет второй поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) в Лас-Вегасе. С HBO казахстанец сотрудничает с 2012 года.

Вопрос о контракте с HBO Головкину задал Аарон Бронстетер из TNS Sports. Он спросил боксера, чувствует ли он давление в связи с истекающим соглашением. Ответ Головкина журналист назвал очень честным.

«Ничего серьезного для меня. Я не чувствую давления, — сказал Головкин. — Последние три года у меня были небольшие проблемы с HBO. Вы знаете про мой последний бой. Вы знаете, что HBO потеряло много боксеров, много великолепных боксеров, потеряло свои позиции. Я хочу возродить интерес к боксу. Если HBO хочет помочь мне в этом, то почему нет? Сейчас немного другая и плохая ситуация для HBO. Абсолютно точно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что и для Альвареса предстоящий бой станет последним по действующему контракту с HBO. Его команда заявила о готовности рассматривать другие предложения.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. По времени Астаны поединок пройдет утром 16 сентября.

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