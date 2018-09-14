Головкин против Альвареса. Бой за место в истории
Геннадий Головкин и Сауль Альварес снова попытаются выяснить, кто же из них сильнее.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес снова попытаются выяснить, кто же из них сильнее.
В ночь на воскресенье на ринг в
Реванш, а, точнее, повторный бой, должен был состояться почти на полгода раньше, но перенесся
Как и год назад, небольшим фаворитом считается Головкин. Его шансы на победу оцениваются примерно в 55 процентов. Почему так? Наверное,
Скорее всего, он действительно забрал тогда на два раунда больше, но судить можно
Чтобы на этот раз таких казусов не возникло, Головкину надо побеждать более явно, но это сделать будет невероятно тяжело. Если в первом бою боксеры друг друга изучали и действовали осторожно и
В отличие от Головкина, у которого всегда один план на любой поединок, Альварес может быть разным. Он в целом разнообразнее соперника и может действовать несколькими способами даже по ходу одного боя. Вот и сейчас мексиканец, скорее всего, будет то работать вторым номером, то переходить в атаку, чередовать удары по голове и корпусу. При этом попасть по нему все также сложно, если не сложнее.
Еще один важнейший аргумент не в пользу Головкина — возраст. Как бы банально это ни звучало, но отличный боксер в 36 лет наверняка будет чуть слабее, чем отличный боксер в 28 лет. Даже год назад казахстанец явно устал в концовке и отдал последние пару раундов. Эта же картина наблюдалась и в его предыдущем бою с ДэниэломДжейкобсом. Кардинально улучшить физическую форму он точно не мог. Это просто невозможно. Альварес снова выиграет концовку, если, конечно, доживет до нее.
Другой момент, о котором имеет смысл сказать — тренерская работа в этом бою. Абель Санчес, к которому очень уважительно относятся все в боксерском сообществе, показал себя не лучшим образом в бою Мурата Гассиева с Александром Усиком. Он оказался не способен ни на какой более дельный совет для своего подопечного, кроме как «выйди и ударь, покажи себя!» В то время как
Все эти аргументы говорят о том, что победить на этот раз Головкину будет значительно сложнее, чем год назад. Это все еще можно сделать, но Альварес — невероятно хитер и опасен. К тому же неизвестно, под какой фармакологией он будет на этот раз. Наверняка под мощной.
В любом случае, Головкин против Альвареса — это лучший бой, какой только возможен сейчас в боксе. Победа сделает Геннадия лучшим вне зависимости от весовой категории, причем не только прямо сейчас, но и за последние лет десять. Альварес, даже если проиграет, еще сможет одержать много больших побед, а для Головкина это — наверное, один из последних боев такого масштаба. В
|Геннадий Головкин
|Сауль Альварес
|Казахстан
|СТРАНА
|Мексика
|36 лет
|ВОЗРАСТ
|28 лет
|178 см
|РАЗМАХ РУК
|179 см
|39
|БОИ
|52
|38 (34)
|ПОБЕДЫ (НОКАУТОМ)
|49 (34)
|1
|НИЧЬИ
|2
|0
|ПОРАЖЕНИЯ
|1