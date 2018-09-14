Головкин против Альвареса. Бой за место в истории

Источник: AFP 2018

В ночь на воскресенье на ринг в Лас-Вегасе выйдут Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Это будет их вторая встреча в ринге. Первая случилось ровно год назад, в сентябре 2017-го. Победил тогда, по мнению большинства экспертов из разных стран, Головкин, но судьи дали ничью.

Расклады те же

Реванш, а, точнее, повторный бой, должен был состояться почти на полгода раньше, но перенесся из-за допинга. Альварес попался на кленбутероле, но серьезной дисквалификации избежал. Он сумел убедить компетентные органы, что запрещенное вещество попало в его организм по ошибке через мексиканское мясо. Не все в это поверили, но какое это имеет значение, Альварес в строю и будет драться.

Как и год назад, небольшим фаворитом считается Головкин. Его шансы на победу оцениваются примерно в 55 процентов. Почему так? Наверное, из-за атакующего стиля, в котором боксирует казахстанец. К тому же букмекеры, видимо, тоже считают, что первый бой Головкин выиграл.

Читайте также Головкин в присутствии «Канело» рассказал об ожиданиях от второго боя

Скорее всего, он действительно забрал тогда на два раунда больше, но судить можно по-разному. С одной стороны, Геннадий был активнее и все время шел вперед, с другой — Альварес очень эффективно контратаковал и качественно оборонялся. Его попадания были чище. У отдельно взятого судьи могли найтись поводы посчитать очки в пользу мексиканца. Правда, не с таким перевесом, какой увидела Аделаида Берд. После тех 118:110 в пользу Альваресаее даже отстранили от работы.

Чтобы на этот раз таких казусов не возникло, Головкину надо побеждать более явно, но это сделать будет невероятно тяжело. Если в первом бою боксеры друг друга изучали и действовали осторожно и где-то даже уважительно, особенно мексиканец, то сейчас разведки не будет. Альварес год назад Головкина сильно побаивался, а сейчас он прекрасно знает, что от него ждать. Он убедился в том, что готов терпеть его удары. Он выйдет куда более уверенным в себе.

В отличие от Головкина, у которого всегда один план на любой поединок, Альварес может быть разным. Он в целом разнообразнее соперника и может действовать несколькими способами даже по ходу одного боя. Вот и сейчас мексиканец, скорее всего, будет то работать вторым номером, то переходить в атаку, чередовать удары по голове и корпусу. При этом попасть по нему все также сложно, если не сложнее.

Возраст и тренерская работа

Еще один важнейший аргумент не в пользу Головкина — возраст. Как бы банально это ни звучало, но отличный боксер в 36 лет наверняка будет чуть слабее, чем отличный боксер в 28 лет. Даже год назад казахстанец явно устал в концовке и отдал последние пару раундов. Эта же картина наблюдалась и в его предыдущем бою с ДэниэломДжейкобсом. Кардинально улучшить физическую форму он точно не мог. Это просто невозможно. Альварес снова выиграет концовку, если, конечно, доживет до нее.

Другой момент, о котором имеет смысл сказать — тренерская работа в этом бою. Абель Санчес, к которому очень уважительно относятся все в боксерском сообществе, показал себя не лучшим образом в бою Мурата Гассиева с Александром Усиком. Он оказался не способен ни на какой более дельный совет для своего подопечного, кроме как «выйди и ударь, покажи себя!» В то время как Ломаченко-старший объяснял Усику, как именно тот должен двигаться, расписывал подробно комбинации и атаки. Так что, если бой будет складываться не в пользу Головкина, вряд ли картина каким-то образом изменится по его ходу.

Все эти аргументы говорят о том, что победить на этот раз Головкину будет значительно сложнее, чем год назад. Это все еще можно сделать, но Альварес — невероятно хитер и опасен. К тому же неизвестно, под какой фармакологией он будет на этот раз. Наверняка под мощной.

В любом случае, Головкин против Альвареса — это лучший бой, какой только возможен сейчас в боксе. Победа сделает Геннадия лучшим вне зависимости от весовой категории, причем не только прямо сейчас, но и за последние лет десять. Альварес, даже если проиграет, еще сможет одержать много больших побед, а для Головкина это — наверное, один из последних боев такого масштаба. В Лас-Вегасе будет твориться боксерская история, что для этого города — обычное дело. Вот только не подвело бы снова судейство.