Боксеры из PPV-андеркарта реванша Головкин — «Канело» прошли официальное взвешивание
Участники вечера бокса в
Участники вечера бокса в
Главным событием шоу на арене
В платную трансляцию (PPV) на телеканале HBO попадут три боя из андеркарта.
Канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО) оказался чуть тяжелее ирландца Гэри О́Салливана (28−2, 20 КО) — 160 против 159,2 фунтов (72,574 и 72,211 килограммов). Лимит среднего веса составляет как раз 160 фунтов. На кону в этом поединке будет статус обязательного претендента для чемпиона WBA (Super) — сейчас этим титулом владеет Головкин.
Чемпион WBO мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) до последнего грамма вписался в лимит первого среднего веса и оказался тяжелее канадского претендента Брэндона Кука (20−1, 13 КО) — 154 фунта против 153,2 (69,853 и 69,490 килограммов).
Бывший лидер рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PPV) Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) оказался Мойсеса Фуэнтеса (25−5−1, 14 КО) — 114,8 против 116 фунтов (52,072 и 52,616 килограммов). Лимит второго наилегчайшего дивизиона составляет 115 фунтов (52,163 килограмма), но в нетитульных боях разрешен перевес.
Отметим, что на весах Головкин оказался чуть тяжелее Альвареса. После этого соперники провели первую и последнюю дуэль взглядов перед вторым боем, которая превратилась в потасовку.
Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене