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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Боксеры из PPV-андеркарта реванша Головкин — «Канело» прошли официальное взвешивание

Участники вечера бокса в Лас-Вегасе успешно прошли взвешивание перед своими боями, передает корреспондент Vesti.kz.

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Главным событием шоу на арене T-Mobile станет второй поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

В платную трансляцию (PPV) на телеканале HBO попадут три боя из андеркарта.

Канадец Давид Лемье (39−4, 33 КО) оказался чуть тяжелее ирландца Гэри О́Салливана (28−2, 20 КО) — 160 против 159,2 фунтов (72,574 и 72,211 килограммов). Лимит среднего веса составляет как раз 160 фунтов. На кону в этом поединке будет статус обязательного претендента для чемпиона WBA (Super) — сейчас этим титулом владеет Головкин.

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Чемпион WBO мексиканец Хайме Мунгуйя (30−0, 25 КО) до последнего грамма вписался в лимит первого среднего веса и оказался тяжелее канадского претендента Брэндона Кука (20−1, 13 КО) — 154 фунта против 153,2 (69,853 и 69,490 килограммов).

Бывший лидер рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (PPV) Роман Гонсалес (46−2, 38 КО) оказался Мойсеса Фуэнтеса (25−5−1, 14 КО) — 114,8 против 116 фунтов (52,072 и 52,616 килограммов). Лимит второго наилегчайшего дивизиона составляет 115 фунтов (52,163 килограмма), но в нетитульных боях разрешен перевес.

Отметим, что на весах Головкин оказался чуть тяжелее Альвареса. После этого соперники провели первую и последнюю дуэль взглядов перед вторым боем, которая превратилась в потасовку.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья.

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