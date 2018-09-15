Тедди Атлас: «Канело» принимал допинг и выглядел крупнее Головкина, а теперь он худой и мелкий
Известный американский тренер и эксперт бокса на ТВ Тедди Атлас без
Известный американский тренер и эксперт бокса на ТВ Тедди Атлас без
— Есть много разногласий в том, у кого преимущество перед рематчем Головкина и Альвареса. Многие отдавали предпочтение Головкину в первом бою, а кто теперь имеет преимущество?
— Я могу сказать, кто был крупным парнем, а кто мелким. Я не знаю, у кого преимущество, но в первом бою мы должны были видеть натурального средневеса Головкина и Альвареса, поднявшегося в весе. Головкин должен был быть парнем покрупнее. Когда же они проходили процедуру взвешивания, то… Я говорил об этом еще тогда, а люди отвечали мне, что ты несешь… Я говорил, что парень, который должен был быть поменьше, выглядит крупнее.
Я не знаю, что это было, я не знаю, что он мог принимать. Я сказал, что некоторые люди могут сказать, что это допинг, потому как это естественная вещь, о которой можно подумать. Я ничего не доказываю, но мои глаза подтверждают то, кто был парнем крупнее, и это был «Канело». Сейчас же он мельче Головкина. Он выглядит так, как должен был выглядеть в первом бою.
Что происходит? Как это повлияет на бой?
Они ждали, и как только Головкин стал выглядеть обычным в бою с Дэнни Джейкобсом, этот бой случился спустя 4−5 лет. Может, они действительно гении. Они нашли путь сделать Головкина еще старше. Может, они позволили задержать это все еще на год, и теперь Головкин может быть совсем старым.
Как бы это смешно не казалось, но я думаю, это сыграет свою роль. Я считаю, что Головкин немного замедлился и мы можем увидеть его регресс в этом плане. Но это будет интересно, потому что мы увидим ухудшение потенциально состарившегося парня против парня помельче, каким тот должен был быть в первый раз.
— Как тренер по боксу, когда вы видите
— Все, что мы знаем по информации, из истории, я думаю, что это допинг. А что вы думаете? Может, вы не говорите это, потому что не хотите ошибиться, но, по моему мнению, у меня есть право иметь именно такое мнение и говорить именно то, что мой опыт в этом спорте, а это более 40 лет, может мне сказать.
Обвинения — хотя, опять же, какие обвинения, он провалил
Ночью боксеры прошли официальную процедуру взвешивания и оба успешно уложились в лимит среднего веса. При этом дуэль взглядов на взвешивании едва не закончилась потасовкой. Подошедший вторым Альварес прислонился вплотную ко лбу Головкина, после чего тренеры мексиканца начали толкаться, но промоутерам и телохранителям удалось не допустить драки. Видео потасовки можно посмотреть здесь.
Напомним, что второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене