Тедди Атлас: «Канело» принимал допинг и выглядел крупнее Головкина, а теперь он худой и мелкий

— Есть много разногласий в том, у кого преимущество перед рематчем Головкина и Альвареса. Многие отдавали предпочтение Головкину в первом бою, а кто теперь имеет преимущество?

— Я могу сказать, кто был крупным парнем, а кто мелким. Я не знаю, у кого преимущество, но в первом бою мы должны были видеть натурального средневеса Головкина и Альвареса, поднявшегося в весе. Головкин должен был быть парнем покрупнее. Когда же они проходили процедуру взвешивания, то… Я говорил об этом еще тогда, а люди отвечали мне, что ты несешь… Я говорил, что парень, который должен был быть поменьше, выглядит крупнее.

Я не знаю, что это было, я не знаю, что он мог принимать. Я сказал, что некоторые люди могут сказать, что это допинг, потому как это естественная вещь, о которой можно подумать. Я ничего не доказываю, но мои глаза подтверждают то, кто был парнем крупнее, и это был «Канело». Сейчас же он мельче Головкина. Он выглядит так, как должен был выглядеть в первом бою.

Что происходит? Как это повлияет на бой? Из-за того, что он сейчас поменьше, люди могут сказать, что это преимущество для Головкина, но Головкин старше. Забавная вещь в том, что в Golden Boy — гении. Они не допустили этот бой 6 лет назад, они не допустили, чтобы их курицу, несущую золотые яйца, убил доминирующий, большой и крепкий Головкин.

Они ждали, и как только Головкин стал выглядеть обычным в бою с Дэнни Джейкобсом, этот бой случился спустя 4−5 лет. Может, они действительно гении. Они нашли путь сделать Головкина еще старше. Может, они позволили задержать это все еще на год, и теперь Головкин может быть совсем старым.

Как бы это смешно не казалось, но я думаю, это сыграет свою роль. Я считаю, что Головкин немного замедлился и мы можем увидеть его регресс в этом плане. Но это будет интересно, потому что мы увидим ухудшение потенциально состарившегося парня против парня помельче, каким тот должен был быть в первый раз.

— Как тренер по боксу, когда вы видите кого-то, кто выглядел крупнее в первом бою, а потом выходит значительно мельче и худее, что приходит вам в голову? Смотря на его физику, как он будет драться в рематче?

— Все, что мы знаем по информации, из истории, я думаю, что это допинг. А что вы думаете? Может, вы не говорите это, потому что не хотите ошибиться, но, по моему мнению, у меня есть право иметь именно такое мнение и говорить именно то, что мой опыт в этом спорте, а это более 40 лет, может мне сказать.

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Обвинения — хотя, опять же, какие обвинения, он провалил допинг-тест, и он кажется выглядит мельче. Он говорил что-то про мексиканскую говядину. Со всеми его деньгами он мог купить деликатесные сорта говядины. Я скажу все, что я знаю. Что-то изменилось, что-то, что делало его тело крупнее, больше не делает его тело крупнее. Я знаю, что в Вегасе много буфетов, но я не думаю, что он так наелся перед первым боем.

Ночью боксеры прошли официальную процедуру взвешивания и оба успешно уложились в лимит среднего веса. При этом дуэль взглядов на взвешивании едва не закончилась потасовкой. Подошедший вторым Альварес прислонился вплотную ко лбу Головкина, после чего тренеры мексиканца начали толкаться, но промоутерам и телохранителям удалось не допустить драки. Видео потасовки можно посмотреть здесь.