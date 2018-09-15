Комментатор HBO о реванше с «Канело»: На кон поставлена не карьера Головкина, а вся его жизнь

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«Головкину почти 37 лет и это будет его 390-й бой в среднем весе. Найдите мне хоть одного боксера, который 390-й раз вставал на весы в рамках одной и той же весовой категории? Это просто невероятная карьера.

Головкин попытается заявить о себе в субботу, как о лучшем средневесе в истории. Но если он проиграет, то его карьера не удалась. На кон поставлена не карьера GGG, а вся его жизнь. Потому что если проиграет бой, то все то, что он сделал после «серебра» в Афинах, было ошибкой.

Если будет так, то он проиграет не только «Канело». Он проиграет тем шести годам, которые провел в Европе в начале своей карьеры, когда гнался за титулом, которым владел Феликс Штурм. Он так и не получил своего шанса.

Головкин проиграл решению, которое определяло то, как строить карьеру. Из-за этого решения он был в подвешенном состоянии, что, в конце концов, привело его в США. Головкин казался тогда андерграунд легендой.

Какой бы была карьера GGG, если бы он отправился в США сразу после поражения в Афинах? Все могло сложиться совершенно по-другому. Он мог бы стать гораздо большей звездой. Мог оставить более масштабный отпечаток на истории бокса, — сказал Лэмпли, слова которого приводит fightnews.info.

Напомним, что ночью боксеры прошли официальную процедуру взвешивания и оба успешно уложились в лимит среднего веса. При этом дуэль взглядов на взвешивании едва не закончилась потасовкой. Подошедший вторым Альварес прислонился вплотную ко лбу Головкина, после чего тренеры мексиканца начали толкаться, но промоутерам и телохранителям удалось не допустить драки.

Также Альварес на взвешивании попал под пристальное внимание любителей бокса. В частности, у фанатов появились к нему вопросы, а также он спровоцировал насмешки.