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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Комментатор HBO о реванше с «Канело»: На кон поставлена не карьера Головкина, а вся его жизнь

Комментатор американского телеканала HBO Джим Лэмпли считает, что вся жизнь чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) стоит на кону в поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

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9
фотографий

«Головкину почти 37 лет и это будет его 390-й бой в среднем весе. Найдите мне хоть одного боксера, который 390-й раз вставал на весы в рамках одной и той же весовой категории? Это просто невероятная карьера.

Головкин попытается заявить о себе в субботу, как о лучшем средневесе в истории. Но если он проиграет, то его карьера не удалась. На кон поставлена не карьера GGG, а вся его жизнь. Потому что если проиграет бой, то все то, что он сделал после «серебра» в Афинах, было ошибкой.

Если будет так, то он проиграет не только «Канело». Он проиграет тем шести годам, которые провел в Европе в начале своей карьеры, когда гнался за титулом, которым владел Феликс Штурм. Он так и не получил своего шанса.

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Головкин проиграл решению, которое определяло то, как строить карьеру. Из-за этого решения он был в подвешенном состоянии, что, в конце концов, привело его в США. Головкин казался тогда андерграунд легендой.

Какой бы была карьера GGG, если бы он отправился в США сразу после поражения в Афинах? Все могло сложиться совершенно по-другому. Он мог бы стать гораздо большей звездой. Мог оставить более масштабный отпечаток на истории бокса, — сказал Лэмпли, слова которого приводит fightnews.info.

Напомним, что ночью боксеры прошли официальную процедуру взвешивания и оба успешно уложились в лимит среднего веса. При этом дуэль взглядов на взвешивании едва не закончилась потасовкой. Подошедший вторым Альварес прислонился вплотную ко лбу Головкина, после чего тренеры мексиканца начали толкаться, но промоутерам и телохранителям удалось не допустить драки.

Также Альварес на взвешивании попал под пристальное внимание любителей бокса. В частности, у фанатов появились к нему вопросы, а также он спровоцировал насмешки.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. Прямую трансляцию этого боя можно посмотреть здесь. А узнать о том, какова сумма гарантированных гонораров Головкина и Альвареса за реванш, можно в этой новости.

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