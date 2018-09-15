Тренер Головкина высказался о судьях второго боя с «Канело»
Тренер казахстанского чемпиона WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес доволен подбором судейской бригады накануне
Тренер казахстанского чемпиона WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес доволен подбором судейской бригады накануне
По сравнению с первым противостоянием, остался только один судья.
Дэйв Моррети из Невады, который по итогам первого поединка выставил счёт 115:113 в пользу Геннадия Головкина, во второй раз будет подсчитывать очки
Вместо Дона Треллы (114−114) и Аделаиды Бёрд (118:110 в пользу Канело), обслуживающих первую очную встречу, работать будут Гвенн Фельдманн из Коннектикута и Стив Вайсфельд из
«Думаю, на этот раз у нас есть хороший подбор судейской бригады. Стив Вайсфельд — самый уважаемый судья в боксе. Дэйв Моррета — прекрасный судья. С Гвенном Фельдманном я не очень часто сталкивался, но он всегда очень точен на своей карточке», — сказал Санчес.