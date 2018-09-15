Тренер Головкина высказался о судьях второго боя с «Канело»

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По сравнению с первым противостоянием, остался только один судья.

Дэйв Моррети из Невады, который по итогам первого поединка выставил счёт 115:113 в пользу Геннадия Головкина, во второй раз будет подсчитывать очки мексико-казахстанского боя.

Вместо Дона Треллы (114−114) и Аделаиды Бёрд (118:110 в пользу Канело), обслуживающих первую очную встречу, работать будут Гвенн Фельдманн из Коннектикута и Стив Вайсфельд из Нью-Джерси. Третьим в ринге будет рефери Бенджи Эстевес-младший.