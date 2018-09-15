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17:09 (мск), источник: Sports.kz

«Мне угрожали». В сеть попала шокирующая история перед боем Головкин — «Канело»

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) Оскар де ла Хойя поделился последствиями итога первого боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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Де ла Хойя признался, что прошлогоднюю ничью многие фанаты посчитали «купленной», и промоутеру начали поступать угрозы.

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— Люди не хотят видеть ничью или близкое решение — они хотят видеть нокаут. Ничья в первом поединке…

Вы не представляете, сколько угроз я получил! Люди думают, что это я сделал ее, как промоутер. О чем они вообще?! Я не имею ничего общего с судейством, — сказал Де ла Хойя.

Рематч Головкин — «Канело» состоится утром 16 сентября. На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.73, победа «Канело» — 2.4, ничья — 21.

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