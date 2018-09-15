«Мне угрожали». В сеть попала шокирующая история перед боем Головкин — «Канело»

Де ла Хойя признался, что прошлогоднюю ничью многие фанаты посчитали «купленной», и промоутеру начали поступать угрозы.
— Люди не хотят видеть ничью или близкое решение — они хотят видеть нокаут. Ничья в первом поединке…
Вы не представляете, сколько угроз я получил! Люди думают, что это я сделал ее, как промоутер. О чем они вообще?! Я не имею ничего общего с судейством, — сказал Де ла Хойя.
Рематч Головкин — «Канело» состоится утром 16 сентября. На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.73, победа «Канело» — 2.4, ничья — 21.