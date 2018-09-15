Российский боксер поддержал Головкина в критике «Канело» и назвал победный сценарий для GGG

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М1
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Фиорентина0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сочи0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор0
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан2
Лион1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив3
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь5
Слован2
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад1
Барселона2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут4
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси4
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты0
Ворскла1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария3
Байер1
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг3
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц2
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург2
Герта2
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д2
Хоффенхайм1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки3
Балтика3
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер0
Парма1
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг5
Трактор6
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-21
Армавир2
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур1
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Краснодар-22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин1
Енисей0
Футбол. Зарубежный
14:00
Александрия0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико1
Эйбар1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Тамбов1
Все события
Фоторепортажи
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Российский боксер поддержал Головкина в критике «Канело» и назвал победный сценарий для GGG

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе россиянин Матвей Коробов (28−1, 14 КО) в интервью Sportbox.ru высказал свое мнение о противостоянии между обладателем поясов WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ранее 35-летний Коробов заявлял о готовности провести бой с любым из этих соперников. свое единственное поражение потерпел в декабре 2014 года, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Энди Ли (35−3, 24 КО) бой за вакантный титул WBO в среднем весе.

— В первом бою Головкину не удалось нокаутировать Альвареса. Как оцените его шансы на досрочную победу сейчас? Бытует мнение, что в повторных поединках побеждает более молодой и перспективный боксер.

— Не согласен с таким мнением, — говорит Коробов. — Думаю, сейчас Геннадий будет по-спортивному злее и лучше подготовится, учтя допущенные в первом бою ошибки. Хотя, в принципе, их было не очень много. При этом и Альварес тогда показал, с какой стороны можно к нему подобраться. Поэтому думаю, что он будет лучше готов и, если не нокаутирует «Канело», то выиграет по очкам.

Читайте также
«Евроспорт» о потасовке на дуэли взглядов Головкина и «Канело»: Парень чуть не огреб от 3G еще до начала боя

Геннадий понимает, за счет чего может развить свой успех — ему надо выигрывать раунд за раундом и завершить бой досрочно. В первом бою преимущественно в начале раундов было за «Канело», а концовки явно выигрывал Гена. Судьи должны были отдавать предпочтение ему, но отдавали мексиканцу.

— Другими словами, вы согласны с мнением Головкина, что в первом бою его засудили?

— Гена выиграл тот бой. Еще с любителей нужно было выигрывать концовки раундов. Особенно во второй половине боя было видно, что «Канело» лучше выглядил в начале трехминуток, но затем включал заднюю скорость и откровенно убегал, да еще пропуская удары. Гена же проявлял активность. Может, судьи не отдавали ему превосходство в очках из-за небольшого количества прямых попаданий. Но Головин боксировал лучше.

— Не слишком ли прямолинеен Головкин для Альвареса? Прет как танк, а следовало изощриться, подловить соперника…

— Надеюсь, Гена проявит смекалку и будет действовать разнообразнее. Ему нужно удивить мексиканца. Он должен перекрывать «Канело» пути к отступлению, чтобы тот не гулял по рингу столь же вольготно, как в первом бою.

— Головкин устроил трэштокинг из-за проваленных Альваресом допинг-тестов в феврале нынешнего года. В результате поединок перенесли с весны на осень…

— Спортсмены должны придерживаться определенных правил. Геннадий еще мягко выразился, можно было и злее, ведь на кону стоит многое. Для боксера уровня «Канело» недопустимо совершать подобные промахи. С этой говядиной… Сложно утверждать, употреблял он кленбутерол или нет. Но неприглядный факт налицо — вещество обнаружено. А потому Головкин вправе говорить все, что думает.

— Но он обвинил судей и даже членов Атлетической комиссии в коррупции. Не попытаются ли они ему отомстить за эти слова? Насколько будет адекватным судейское решение, если мы не увидим нокаут?

— Думаю, сейчас оно будет адекватным. Все-таки, это второй бой. До первого предполагал, что может состояться трилогия… Но будет ли смысл сейчас «натягивать» ничью, и Комиссии в очередной раз компрометировать себя? Они и без этого за последнее время «намутили». Например с первым боем Сергея Ковалева против Андре Уорда. Нет, не думаю, что они как-то сильно будут влиять на исход.

— Допинг-скандал сказался на популярности Альвареса в Штатах? Публика из-за этого к нему не охладела?

— Нет. Пошумели-пошумели, да утихли. В том числе и в залах, где бываю. Однако положительную оценку Альваресу за этот скандал никто из моих знакомых специалистов не ставит.

Напомним, на официальном взвешивании Головкин и Альварес успешно уложились в лимит среднего веса. При этом дуэль взглядов едва не закончилась потасовкой, которую пытались спровоцировать мексиканец и его команда.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. Прямую трансляцию этого боя можно посмотреть здесь. А узнать о том, какова сумма гарантированных гонораров Головкина и Альвареса за реванш, можно в этой новости.

Российский рэпер Баста назвал Головкина братом и поддержал его перед реваншем с "Канело"
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию
Готовы на все: Россия раскроет секреты для WADA
Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Мэйуэзер объявил о проведении боя-реванша с Пакьяо в декабре
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
«Арсенал» принимает «Крылья Советов» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь