Российский боксер поддержал Головкина в критике «Канело» и назвал победный сценарий для GGG

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Ранее 35-летний Коробов заявлял о готовности провести бой с любым из этих соперников. свое единственное поражение потерпел в декабре 2014 года, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Энди Ли (35−3, 24 КО) бой за вакантный титул WBO в среднем весе.

— В первом бою Головкину не удалось нокаутировать Альвареса. Как оцените его шансы на досрочную победу сейчас? Бытует мнение, что в повторных поединках побеждает более молодой и перспективный боксер.

— Не согласен с таким мнением, — говорит Коробов. — Думаю, сейчас Геннадий будет по-спортивному злее и лучше подготовится, учтя допущенные в первом бою ошибки. Хотя, в принципе, их было не очень много. При этом и Альварес тогда показал, с какой стороны можно к нему подобраться. Поэтому думаю, что он будет лучше готов и, если не нокаутирует «Канело», то выиграет по очкам.

Геннадий понимает, за счет чего может развить свой успех — ему надо выигрывать раунд за раундом и завершить бой досрочно. В первом бою преимущественно в начале раундов было за «Канело», а концовки явно выигрывал Гена. Судьи должны были отдавать предпочтение ему, но отдавали мексиканцу.

— Другими словами, вы согласны с мнением Головкина, что в первом бою его засудили?

— Гена выиграл тот бой. Еще с любителей нужно было выигрывать концовки раундов. Особенно во второй половине боя было видно, что «Канело» лучше выглядил в начале трехминуток, но затем включал заднюю скорость и откровенно убегал, да еще пропуская удары. Гена же проявлял активность. Может, судьи не отдавали ему превосходство в очках из-за небольшого количества прямых попаданий. Но Головин боксировал лучше.

— Не слишком ли прямолинеен Головкин для Альвареса? Прет как танк, а следовало изощриться, подловить соперника…

— Надеюсь, Гена проявит смекалку и будет действовать разнообразнее. Ему нужно удивить мексиканца. Он должен перекрывать «Канело» пути к отступлению, чтобы тот не гулял по рингу столь же вольготно, как в первом бою.

— Головкин устроил трэштокинг из-за проваленных Альваресом допинг-тестов в феврале нынешнего года. В результате поединок перенесли с весны на осень…

— Спортсмены должны придерживаться определенных правил. Геннадий еще мягко выразился, можно было и злее, ведь на кону стоит многое. Для боксера уровня «Канело» недопустимо совершать подобные промахи. С этой говядиной… Сложно утверждать, употреблял он кленбутерол или нет. Но неприглядный факт налицо — вещество обнаружено. А потому Головкин вправе говорить все, что думает.

— Но он обвинил судей и даже членов Атлетической комиссии в коррупции. Не попытаются ли они ему отомстить за эти слова? Насколько будет адекватным судейское решение, если мы не увидим нокаут?

— Думаю, сейчас оно будет адекватным. Все-таки, это второй бой. До первого предполагал, что может состояться трилогия… Но будет ли смысл сейчас «натягивать» ничью, и Комиссии в очередной раз компрометировать себя? Они и без этого за последнее время «намутили». Например с первым боем Сергея Ковалева против Андре Уорда. Нет, не думаю, что они как-то сильно будут влиять на исход.

— Допинг-скандал сказался на популярности Альвареса в Штатах? Публика из-за этого к нему не охладела?

— Нет. Пошумели-пошумели, да утихли. В том числе и в залах, где бываю. Однако положительную оценку Альваресу за этот скандал никто из моих знакомых специалистов не ставит.

Напомним, на официальном взвешивании Головкин и Альварес успешно уложились в лимит среднего веса. При этом дуэль взглядов едва не закончилась потасовкой, которую пытались спровоцировать мексиканец и его команда.