Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере
Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере в
Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере в
Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел утром 16 сентября в
Второй бой вновь прошел все отведенные 12 раундов и завершился победой Альвареса раздельным решением судей.
Таким образом, «Канело» отобрал у Головкина все титулы, а также «ноль» в графе поражения. Теперь на счету мексиканца 50 побед при двух ничьих и одном поражении.
В послужном списке Головкина значатся 39 побед при одной ничьей и одном поражении.