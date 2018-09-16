Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере

Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, где годом ранее первый бой завершился спорной ничьей. В предстоящем бою Головкин поставил на кон все свои пояса. Также боксеры разыгрывали вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

Второй бой вновь прошел все отведенные 12 раундов и завершился победой Альвареса раздельным решением судей.

Таким образом, «Канело» отобрал у Головкина все титулы, а также «ноль» в графе поражения. Теперь на счету мексиканца 50 побед при двух ничьих и одном поражении.