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08:13 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере

Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере в матче-реванше против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, где годом ранее первый бой завершился спорной ничьей. В предстоящем бою Головкин поставил на кон все свои пояса. Также боксеры разыгрывали вакантный титул чемпиона The Ring, который журнал отобрал у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

Второй бой вновь прошел все отведенные 12 раундов и завершился победой Альвареса раздельным решением судей.

Таким образом, «Канело» отобрал у Головкина все титулы, а также «ноль» в графе поражения. Теперь на счету мексиканца 50 побед при двух ничьих и одном поражении.

В послужном списке Головкина значатся 39 побед при одной ничьей и одном поражении.

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