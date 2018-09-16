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10:25 (мск), источник: ТАСС

Альварес победил Головкина в повторном поединке и вернул титул чемпиона мира

ТАСС, 16 сентября. Мексиканец Сауль Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у казахстанца Геннадия Головкина по очкам.

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Источник: AFP 2018

Боксеры встретились во второй раз, первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился вничью. Головкин должен был провести реванш с Альваресом в мае, но в начале марта стало известно, что допинг-проба мексиканца дала положительный результат. В итоге вместо Альвареса 5 мая Головкин встретился с американцем Ванесом Мартиросяном, которого победил нокаутом во втором раунде, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC. 7 июня казахстанца лишила титула Международная боксерская федерация (IBF) за отказ встретиться с ее первым номером рейтинга, украинцем Сергеем Деревянченко.

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Головкин не сумел установить рекорд в этой весовой категории, он не смог защитить титул чемпиона мира в 21-м поединке подряд. Ранее в течение 20 боев кряду отстаивал свои пояса американец Бернард Хопкинс в 1995—2005 годах.

В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 — нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец вернул титул чемпиона мира в весовой категории до 72,6 кг, которым владел в 2015 году (по версии WBC) и один раз защитил. В основном он выступал в весе до 69,9 кг, в котором становился чемпионом мира по версиям WBC, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO).

Казахстанец не сумел в 20-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый — WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 — нокаутом) и одной ничьей.

За этот бой гарантированные гонорары соперников составят $30 млн у Альвареса и $20 млн у Головкина, без учета доли от продажи платных трансляций. За первый бой Головкин получил $25 млн, Альварес — $35 млн.

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