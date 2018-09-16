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09:33 (мск), источник: Nur.kz

Как казахстанцы отреагировали на поражение Головкина

Сегодня на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся повторный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, который закончился в пользу мексиканского боксера, передает NUR.KZ.

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Казахстанцы очень бурно отреагировали на первое поражение своего кумира за всю его карьеру. Часть пользователей склоняется к мысли, что были недостатки со стороны судейства. Альваресу «подсудили», считают они.

«Если бы победил Канелло в честном бою с честными судьями, не так досадно было бы. Подсудили в очередной раз, обидно. Проиграл бы Гена нокаутом тогда было бы не так печально», «Гена отлично провел бой, это уже судьи засудили», «Судьи отомстили Гене. Бой был равный. Просто мы никогда не видели поражение Гены в профессиональном боксе», — пишут юзеры.

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В любом случае, фанаты поддерживают GGG и утверждают, что он как был, так и останется для них чемпионом. «Гена лучший боксер в мире!!!», «Это судьи решили. А для нас он все равно победитель», «Очень жаль, но мы с тобой чемпион!», «Головкин мы тебя любим», «Геннадий чемпион! Живая ЛЕГЕНДА!!!», — говорят болельщики.

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Напомним, бой-рематч продлился 12 раундов. Победу по решению судей одержал Сауль Альварес со счетом: 115−113, 115−113, 114−114.

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