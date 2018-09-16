Главный бой года закончился скандалом. Головкина снова обокрали в США
Судьи уничтожили чемпиона мира из Казахстана.
Судьи уничтожили чемпиона мира из Казахстана.
Воровать у Головкина начали еще год назад, когда в первом бою с Саулем Альваресом судьи насчитали ничью (при этом одна из арбитров Аделаида Берд выставила 118:110 в пользу мексиканца). Позорище.
Только вот та дама и сейчас пользуется популярностью, ее подпускают к рингу и дают работать. Но воровали у Головина не только очки, но и деньги. За первый бой он получил менее $3 млн, а Канело $5 млн. Это только за сам выход на ринг. Была еще существенная сумма за продажи трансляций, мерч
Перед реваншем договорились, что Канело выходит за те же $5 млн, Головкин за $4. Остальную прибыль делят 55 на 45. То есть GGG вырос за год.
Несмотря на прошлогоднее решений судей, которое полностью показало отношение к Головкину, букмекеры снова считали фаворитом GGG, причем даже с большим отрывом, чем в прошлом сентябре. Как это объяснить? Уж не знаю, принимали ли во внимание аналитики историю с Канело, у которого в первом бою были видны следы инъекций на теле, а потом его поймали на кленбутероне (препарат помогает сбрасывать вес без потери мышечной массы), но за год Головкин стал еще старше. В его возрасте (36 лет) 12 месяцев гораздо сильнее бьют по организму, чем в 28 (Канело — 1990 года рождения). И многие специалисты и эксперты кивали на то, что GGG станет медленнее. Оппозиция же кричала, что без фармы мексиканец вообще сдуется и не сможет выстоять под пушечными ударами Головкина.
Спорили взахлеб до того момента, как боксеры появились в ринге. Описывать все предматчевые мероприятия не стоит. Канело спровоцировал небольшую потасовку после взвешивания. Ход понятный. Но зачем подогревать и так раскаленную сковородку?!
Что было в самом бою? Да, на самом деле, ничего особенного. Студия канала HBO, где находился Рой Джонс, гудела от восторга, заявляя, что это нечто невиданное, невероятная война
Но если война и была, то максимум в паре раундов. Да и то, какая там война, так, конфликт местного значения. Бой реально был очень близким. Только 10-й раунд с уверенностью можно отдать Головкину. В нем Канело очень много напропускал и был близок к тому, чтобы рухнуть. Но после классного джеба и правого бокового в висок GGG не сумел развить успех, а мексиканец феерически быстро пришел в себя.
Были успехи у Головкина и в 11-м, и в 12-м раундах. В
GGG точно круче провел вторую половину. Независимый судья Харальд Ледерман отдал ему 5 из 6 последних раундов. На его карточке по итогам боя красовался счет 116:112 в пользу казахстанца. Но официальные рефери считали иначе. Один дал ничью 114:114, двое других за Альвареса — 115:113. Мексиканец забирает вязанку поясов — WBA, WBC и IBO. Как я уже сказал, только один раунд Головкин реально выиграл без вопросов, все остальные можно было отдать и в одну сторону, и в другую. Независимый реф считал, что круче Головкин. А официальные, обработанные Оскаром де ла Хойей, промоутером Альвареса, были лояльны к Канело.
Сейчас можно долго рассуждать, что Головкин неправильно построил бой, позволил Канело владеть инициативой в первых раундах, хотя при этом он все равно бил больше и попадал чаще. Это все пустое. Я практически убежден, что счет судейских записок придумали заранее. Только нокдауны или нокаут могли
Может быть, ограбление слишком кричащее слово, но лично у меня не было сомнений, что по совести Головкин победил. Так думали и букмекеры, которые, закрывая линию в лайве, давали куда более низкий коэффициент на Головкина (от 1.3 до 1.55). Но как в Вегасе могли прибить Канело, этот парень зарабатывает для кучи народа огромные деньги. Нельзя же лишить огромную семью кормильца.
На этот раз после боя Альварес не верещал, не кричал, что разгромил Головкина. Он всячески хвалил оппонента и заметил, что, если людям нужен третий поединок, то он обязательно состоится. Это вполне реально, денег можно будет срубить еще больше. А угроза для Канело уже не такая явная, Головкин станет еще старше. Если сегодня судьи записали ему в графу первое поражение в карьере, то дальше они точно воткнут в рекорд GGG и второе.
Ну, а реакцию большинства болельщиков оставлю без комментариев. Примерно 80 процентам очевидно, что Головкина обокрали.
Александр Служаков