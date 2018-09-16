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10:09 (мск), источник: Sport24

Главный бой года закончился скандалом. Головкина снова обокрали в США

Судьи уничтожили чемпиона мира из Казахстана.

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Источник: AP 2018

Воровать у Головкина начали еще год назад, когда в первом бою с Саулем Альваресом судьи насчитали ничью (при этом одна из арбитров Аделаида Берд выставила 118:110 в пользу мексиканца). Позорище.

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Только вот та дама и сейчас пользуется популярностью, ее подпускают к рингу и дают работать. Но воровали у Головина не только очки, но и деньги. За первый бой он получил менее $3 млн, а Канело $5 млн. Это только за сам выход на ринг. Была еще существенная сумма за продажи трансляций, мерч и т. д. Но и там делили 70 на 30 в пользу мексиканца. Он получил около $35 млн, Головкин — на 10 меньше. А все по той причине, что он считается в США более кассовым бойцом. Еще бы — все латиносы фанатеют от Рыжего.

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Перед реваншем договорились, что Канело выходит за те же $5 млн, Головкин за $4. Остальную прибыль делят 55 на 45. То есть GGG вырос за год. Все-таки он сумел добиться ничьей с самим Альваресом (на самом деле, вообще выиграл), да и успел нокаутировать Ванеса Мартиросяна во втором раунде. Канело зализывал раны и не выходил в ринг с 16 сентября прошлого года. Но снова его гонорар будет выше, в целом каждый должен получить точно больше $30 млн.

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Несмотря на прошлогоднее решений судей, которое полностью показало отношение к Головкину, букмекеры снова считали фаворитом GGG, причем даже с большим отрывом, чем в прошлом сентябре. Как это объяснить? Уж не знаю, принимали ли во внимание аналитики историю с Канело, у которого в первом бою были видны следы инъекций на теле, а потом его поймали на кленбутероне (препарат помогает сбрасывать вес без потери мышечной массы), но за год Головкин стал еще старше. В его возрасте (36 лет) 12 месяцев гораздо сильнее бьют по организму, чем в 28 (Канело — 1990 года рождения). И многие специалисты и эксперты кивали на то, что GGG станет медленнее. Оппозиция же кричала, что без фармы мексиканец вообще сдуется и не сможет выстоять под пушечными ударами Головкина.

Спорили взахлеб до того момента, как боксеры появились в ринге. Описывать все предматчевые мероприятия не стоит. Канело спровоцировал небольшую потасовку после взвешивания. Ход понятный. Но зачем подогревать и так раскаленную сковородку?!

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Что было в самом бою? Да, на самом деле, ничего особенного. Студия канала HBO, где находился Рой Джонс, гудела от восторга, заявляя, что это нечто невиданное, невероятная война и т. д. С ними согласен Леброн Джеймс, который готов весь день смотреть бои между Канело и GGG.

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Но если война и была, то максимум в паре раундов. Да и то, какая там война, так, конфликт местного значения. Бой реально был очень близким. Только 10-й раунд с уверенностью можно отдать Головкину. В нем Канело очень много напропускал и был близок к тому, чтобы рухнуть. Но после классного джеба и правого бокового в висок GGG не сумел развить успех, а мексиканец феерически быстро пришел в себя.

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Были успехи у Головкина и в 11-м, и в 12-м раундах. В какие-то моменты казалось, что еще чуть добавить, и бой закончится досрочно. Но не вышло. Подбородок Канело — настоящий гранит.

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GGG точно круче провел вторую половину. Независимый судья Харальд Ледерман отдал ему 5 из 6 последних раундов. На его карточке по итогам боя красовался счет 116:112 в пользу казахстанца. Но официальные рефери считали иначе. Один дал ничью 114:114, двое других за Альвареса — 115:113. Мексиканец забирает вязанку поясов — WBA, WBC и IBO. Как я уже сказал, только один раунд Головкин реально выиграл без вопросов, все остальные можно было отдать и в одну сторону, и в другую. Независимый реф считал, что круче Головкин. А официальные, обработанные Оскаром де ла Хойей, промоутером Альвареса, были лояльны к Канело.

Сейчас можно долго рассуждать, что Головкин неправильно построил бой, позволил Канело владеть инициативой в первых раундах, хотя при этом он все равно бил больше и попадал чаще. Это все пустое. Я практически убежден, что счет судейских записок придумали заранее. Только нокдауны или нокаут могли как-то поменять картину. А раз Рыжий не свалился, то извините, Геннадий. Игра на чужом поле. Так было и так будет всегда.

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Может быть, ограбление слишком кричащее слово, но лично у меня не было сомнений, что по совести Головкин победил. Так думали и букмекеры, которые, закрывая линию в лайве, давали куда более низкий коэффициент на Головкина (от 1.3 до 1.55). Но как в Вегасе могли прибить Канело, этот парень зарабатывает для кучи народа огромные деньги. Нельзя же лишить огромную семью кормильца.

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На этот раз после боя Альварес не верещал, не кричал, что разгромил Головкина. Он всячески хвалил оппонента и заметил, что, если людям нужен третий поединок, то он обязательно состоится. Это вполне реально, денег можно будет срубить еще больше. А угроза для Канело уже не такая явная, Головкин станет еще старше. Если сегодня судьи записали ему в графу первое поражение в карьере, то дальше они точно воткнут в рекорд GGG и второе.

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Ну, а реакцию большинства болельщиков оставлю без комментариев. Примерно 80 процентам очевидно, что Головкина обокрали.

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Александр Служаков

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