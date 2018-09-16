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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин прокомментировал свое первое поражение в карьере и высказался о третьем бое с «Канело»

GGG лишился всех титулов и ушел в ринга без интервью.

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9
фотографий
9
фотографий

Теперь уже бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) прокомментировал свое поражение в матче-реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, где годом ранее первый бой завершился спорной ничьей.

Второй бой вновь прошел все отведенные 12 раундов и завершился победой Альвареса решением большинства судей (115−113, 115−113, 114−114). Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Я не собираюсь говорить, кто выиграл бой, потому что победа принадлежит “Канело” по решению судей. Я думаю, это был очень хороший бой для фанатов. Я думал, что дерусь лучше, чем он», — сказал Головкина.

На вопрос о том, готов ли он к третьему бою с Альварес Головкин ответил: «при правильных условиях — да».

Сам Альварес также заявил о готовности провести еще один бой с Головкиным. При это мексиканец отметил, что одержал чистую победу во втором поединке и пока собирается ею насладиться.

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