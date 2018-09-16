Тренер Головкина прокомментировал решение судей и возможность третьего боя с «Канело»

«У нас был великолепный бой, который мы ждали в первый раз. К 12-м раунду я насчитал близкий счет. У нас были судьи, которые смотрели под разными углами. Я не могу жаловаться на решение, но оно достаточно близкое, чтобы гарантировать третий бой», — сказал Санчес, которого цитирует журналист Yahoo Sports Крис Манникс.