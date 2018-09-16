Тренер Головкина прокомментировал решение судей и возможность третьего боя с «Канело»
Казахстанец потерпел первое поражение в карьере.
Казахстанец потерпел первое поражение в карьере.
Тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес дал первый комментарий после поражения своего боксера от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
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«У нас был великолепный бой, который мы ждали в первый раз. К 12-м раунду я насчитал близкий счет. У нас были судьи, которые смотрели под разными углами. Я не могу жаловаться на решение, но оно достаточно близкое, чтобы гарантировать третий бой», — сказал Санчес, которого цитирует журналист Yahoo Sports Крис Манникс.
Отметим, что Головкин не стал давать интервью и сразу ушел с ринга после объявление результата, а Альварес заявил о готовности провести третий бой.