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11:40 (мск), источник: Sports.kz

Головкину наложили восемь швов после поражения от Канело

Врачи наложили казахстанскому боксеру Геннадию Головкину восемь швов над правым глазом после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает ESPN.

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9
фотографий
9
фотографий

Бой-реванш между Альваресом и Головкиным прошел в воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца решением большинства судей.

Альварес завоевал принадлежавшие казахстанцу титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, для Головкина данное поражение стало первым в карьере.

В ходе поединка над правым глазом Головкина образовалось рассечение. После завершения боя он не стал давать интервью на ринге и ушел в раздевалку для того, чтобы получить медицинскую помощь. Позднее он принял участие в официальной пресс-конференции.

В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 — нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Казахстанец не сумел в 21-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый — WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 — нокаутом) и одной ничьей.

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