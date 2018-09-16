Головкину наложили восемь швов после поражения от Канело
Врачи наложили казахстанскому боксеру Геннадию Головкину восемь швов над правым глазом после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает ESPN.
Врачи наложили казахстанскому боксеру Геннадию Головкину восемь швов над правым глазом после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает ESPN.
Альварес завоевал принадлежавшие казахстанцу титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг, для Головкина данное поражение стало первым в карьере.
В ходе поединка над правым глазом Головкина образовалось рассечение. После завершения боя он не стал давать интервью на ринге и ушел в раздевалку для того, чтобы получить медицинскую помощь. Позднее он принял участие в официальной
В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 50 побед (34 — нокаутом), одно поражение и две ничьи.
Казахстанец не сумел в 21-й раз защитить титул WBA, которым владел с 2010 года, в пятый — WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах (34 — нокаутом) и одной ничьей.