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11:43 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин бегал!» Легендарный Рой Джонс раскритиковал GGG в бою с Канело

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях и один из самых успешных боксеров в истории Рой Джонс-младший считает, что Геннадий Головкин во втором бою с Саулем «Канело» Альваресом не придерживался заявленного им ранее мексиканского стиля, сообщает Sports.kz.

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9
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9
фотографий
9
фотографий

После первого боя Головкин и его тренер Абель Санчес обвиняли Альвареса в излишне оборонительной тактике. Во втором поединкн «Канело» показал более агрессивный бокс и добился победы решением судей.

— Трудно сказать, правильный ли счет. Нужно пересмотреть бой еще раз. Я не хотел видеть очередную ничью, однако никто из них не доминировал над соперником. Знаете, что было плохо? GGG, вернее даже его тренер, заявлял, что хочет, чтобы «Канело» стоял и дрался. Но Головкин бегал! Сначала они жаловались на беготню «Канело», а затем сами начали бегать. Не поймите меня неправильно, я считаю, что GGG сделал свое дело. Он мог выиграть с перевесом в пару раундов, а могла быть и ничья. Но если ты призываешь соперника идти вперед и драться по-мужски, но потом сам бегаешь — то почему я должен отдавать тебе победу? Ничего не хочу сказать против Головкина, его выступление было чертовски хорошим. GGG донес до цели больше ударов, но «Канело» доносил более качественные удары. Все то же самое, как и в первом поединке, — ответил Джонс в беседе с журналистами.

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