«Головкин бегал!» Легендарный Рой Джонс раскритиковал GGG в бою с Канело
Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях и один из самых успешных боксеров в истории Рой
Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях и один из самых успешных боксеров в истории Рой
После первого боя Головкин и его тренер Абель Санчес обвиняли Альвареса в излишне оборонительной тактике. Во втором поединкн «Канело» показал более агрессивный бокс и добился победы решением судей.
— Трудно сказать, правильный ли счет. Нужно пересмотреть бой еще раз. Я не хотел видеть очередную ничью, однако никто из них не доминировал над соперником. Знаете, что было плохо? GGG, вернее даже его тренер, заявлял, что хочет, чтобы «Канело» стоял и дрался. Но Головкин бегал! Сначала они жаловались на беготню «Канело», а затем сами начали бегать. Не поймите меня неправильно, я считаю, что GGG сделал свое дело. Он мог выиграть с перевесом в пару раундов, а могла быть и ничья. Но если ты призываешь соперника идти вперед и драться