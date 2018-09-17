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01:00 (мск), источник: Р-Спорт

Хрюнов: Головкин выиграл бой у Альвареса, но решение судей было предсказуемым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Елена Дьячкова. Боксер Геннадий Головкин должен был побеждать мексиканца Сауля Альвареса в бою за чемпионские пояса WBA (Super) и WBC в среднем весе, но судейское решение в пользу соперника казахстанца было ожидаемым, заявил РИА Новости промоутер Владимир Хрюнов.

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Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса по очкам. Счет судейских записок: 114−114, 115−113, 115−113. После поединка Головкин заявил, что был лучше соперника в прошедшем бою.

«Сижу и горюю, как империалистическая машина прошлась по государственному символу Казахстана. Мое мнение, что Геннадий этот бой выиграл. Но сторона Альвареса сильно поработала до поединка. Они его вытащили практически из пожизненной дисквалификации, добились второго боя, и, конечно, ставки были настолько велики, что для меня это было предсказуемо. Я говорил своим друзьям — если Канело останется на ногах, то судейское решение будет таким», — сказал Хрюнов по телефону.

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«Геннадий победил в этом бою даже больше и убедительнее, чем в первом. Тогда как все помнят, одна женщина по имени Аделаида Бирд отдала все раунды Альваресу. Она моя хорошая подруга, и когда я ее спросил, зачем она так сделала, она ответила: “Женщина может себе позволить любые эмоции!” Судейство всегда субъективно, судят люди, и они тоже, видимо, подверглись эмоциям. Многое нам неизвестно, что было до боя, но все это сработало», — добавил эксперт.

По мнению Хрюнова, только финансовые показатели второго боя покажут, состоится ли третий поединок между Альваресом и Головкиным. «Надо поздравить болельщиков, что они имели возможность увидеть Геннадия Головкина, и я надеюсь, что они будут еще иметь такую возможность. Будет ли третий бой, зависит от того, как продался второй. Если платные трансляции продались хорошо, то третий поединок будет», — рассказал собеседник агентства.

«Согласится ли Головкин? Знаете, одна из моих встреч с Геннадием проходила в аэропорту в Сочи, он был вместе со своим тренером Абелем Санчесом. Мы с ним начали разговаривать, а Геннадий откуда-то совершенно незаметно принес своему тренеру чай, сам его налил. Он — большая личность, и я не думаю, что для Гены что-то будут определять только финансы», — подчеркнул Хрюнов.

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