Хрюнов: Головкин выиграл бой у Альвареса, но решение судей было предсказуемым

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Бой, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса по очкам. Счет судейских записок: 114−114, 115−113, 115−113. После поединка Головкин заявил, что был лучше соперника в прошедшем бою.

«Сижу и горюю, как империалистическая машина прошлась по государственному символу Казахстана. Мое мнение, что Геннадий этот бой выиграл. Но сторона Альвареса сильно поработала до поединка. Они его вытащили практически из пожизненной дисквалификации, добились второго боя, и, конечно, ставки были настолько велики, что для меня это было предсказуемо. Я говорил своим друзьям — если Канело останется на ногах, то судейское решение будет таким», — сказал Хрюнов по телефону.

«Геннадий победил в этом бою даже больше и убедительнее, чем в первом. Тогда как все помнят, одна женщина по имени Аделаида Бирд отдала все раунды Альваресу. Она моя хорошая подруга, и когда я ее спросил, зачем она так сделала, она ответила: “Женщина может себе позволить любые эмоции!” Судейство всегда субъективно, судят люди, и они тоже, видимо, подверглись эмоциям. Многое нам неизвестно, что было до боя, но все это сработало», — добавил эксперт.

По мнению Хрюнова, только финансовые показатели второго боя покажут, состоится ли третий поединок между Альваресом и Головкиным. «Надо поздравить болельщиков, что они имели возможность увидеть Геннадия Головкина, и я надеюсь, что они будут еще иметь такую возможность. Будет ли третий бой, зависит от того, как продался второй. Если платные трансляции продались хорошо, то третий поединок будет», — рассказал собеседник агентства.