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19:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: МОК призвал Рахимова не выдвигаться на пост главы AIBA

ТАСС, 16 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал исполняющего обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафура Рахимова из Узбекистана не выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации, так как это поставит под угрозу сохранение бокса в программе Олимпийских игр. Об этом сообщает портал Inside the games.

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Издание сообщает, что директор по вопросам этики и соответствия требованиям МОК Пакеретт Жирар Запелли направила письмо на имя Рахимова, в котором в ультимативной форме говорится о том, что его выдвижение на пост президента AIBA может повлиять на решение МОК сохранить бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио, так как функционер подозревается в связях с криминальным миром. Ранее департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Гафурова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.

Выборы президента AIBA пройдут 3 ноября на конгрессе организации в Москве. Inside the games сообщает, что президент Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев из Казахстана выдвинет свою кандидатуру на пост главы AIBA. Крайний срок для подачи заявок на выборы президента AIBA — 23 сентября.

МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.

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