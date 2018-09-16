СМИ: МОК призвал Рахимова не выдвигаться на пост главы AIBA

Издание сообщает, что директор по вопросам этики и соответствия требованиям МОК Пакеретт Жирар Запелли направила письмо на имя Рахимова, в котором в ультимативной форме говорится о том, что его выдвижение на пост президента AIBA может повлиять на решение МОК сохранить бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио, так как функционер подозревается в связях с криминальным миром. Ранее департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Гафурова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.