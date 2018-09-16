СМИ: МОК призвал Рахимова не выдвигаться на пост главы AIBA

Издание сообщает, что директор по вопросам этики и соответствия требованиям МОК Пакеретт Жирар Запелли направила письмо на имя Рахимова, в котором в ультимативной форме говорится о том, что его выдвижение на пост президента AIBA может повлиять на решение МОК сохранить бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио, так как функционер подозревается в связях с криминальным миром. Ранее департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Гафурова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.
Выборы президента AIBA пройдут 3 ноября на конгрессе организации в Москве. Inside the games сообщает, что президент Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев из Казахстана выдвинет свою кандидатуру на пост главы AIBA. Крайний срок для подачи заявок на выборы президента AIBA — 23 сентября.
МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.
В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.