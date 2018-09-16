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9Головкин потерпел первое поражение в карьере
8Россия разгромила Чехию в Ростове-на-Дону
20:23 (мск), источник: Vesti.kz

Назван «роковой» раунд для Головкина в карточках судей реванша с «Канело»

Журналист BoxingScene Кит Айдек назвал ключевые оценки судей, которые повлияли на исход реванша между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

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Поединок в Лас-Вегасе завершился победой Альвареса решением большинства судей: Дэйв Моретти и Гленн Фельдман выставили счет 115−113 в пользу мексиканца, а Стив Вайсфельд — 114−114.

Поражение от Альвареса стало первым в карьере Головкина, который потерял титулы чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Судьи Моретти и Вайсфельд отдали 12-й раунд “Канело”. Если бы Моретти или Вайсфельд посчитали бы 12-й раунд в пользу Головкина, результатом боя стала бы ничья решением большинства. Если бы Моретти и Вайсфельд отдали бы 12-й раунд Головкину, то у всех трех судей был бы одинаковый счет (114−114)», — написал Айдек.

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Стоит отметить, что в первом бою именно Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115−113, тогда как Аделаида Берд выставила 118−110 в пользу Альвареса, а Дон Трелла зафиксировал ничью 114−114.

Напомним, что Головкин не стал давать интервью в ринге и сразу ушел в раздевалку после объявление результата, а Альварес заявил о готовности провести третий бой.

После боя тренер GGG Абель Санчес прокомментировал решение судей, а промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя проговорился о третьем поединке. Свое мнение о противостоянии выразили американский боксер Дэниэл Джейкобс, известный российский журналист Александр Беленький, казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов, вице-президент Федерации профи-бокса РК Виктор Демьяненко и бойцы ММА.

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