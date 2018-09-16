Назван «роковой» раунд для Головкина в карточках судей реванша с «Канело»

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Поединок в Лас-Вегасе завершился победой Альвареса решением большинства судей: Дэйв Моретти и Гленн Фельдман выставили счет 115−113 в пользу мексиканца, а Стив Вайсфельд — 114−114.

Поражение от Альвареса стало первым в карьере Головкина, который потерял титулы чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Судьи Моретти и Вайсфельд отдали 12-й раунд “Канело”. Если бы Моретти или Вайсфельд посчитали бы 12-й раунд в пользу Головкина, результатом боя стала бы ничья решением большинства. Если бы Моретти и Вайсфельд отдали бы 12-й раунд Головкину, то у всех трех судей был бы одинаковый счет (114−114)», — написал Айдек.

Стоит отметить, что в первом бою именно Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115−113, тогда как Аделаида Берд выставила 118−110 в пользу Альвареса, а Дон Трелла зафиксировал ничью 114−114.

Напомним, что Головкин не стал давать интервью в ринге и сразу ушел в раздевалку после объявление результата, а Альварес заявил о готовности провести третий бой.