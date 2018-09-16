Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья0
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри1
Милан0
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од0
Львов1
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид0
Алавес1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак1
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
19:00
Фрайбург3
Штутгарт3
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо3
Ним3
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон1
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол1
Леванте0
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг1
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Анжи0
Краснодар4
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер1
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант0
Реймс0
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус2
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе1
Торино1
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс1
Бернли0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев1
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
14:00
БарысБ4
Ак Барс3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Зенит2
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Мариуполь3
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь2
Торпедо НН3
Футбол. Зарубежный
13:30
Рома2
Кьево2
Футбол. Зарубежный
13:00
Леганес0
Вильярреал1
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь2
Динамо Р4
Все события
Фоторепортажи
30Пилипчук вернулся на «Спартак» и победил с «Ахматом»
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
21:38 (мск), источник: Sports.kz

Самый популярный спортивный журналист в мире назвал свой счет второго боя Головкин — «Канело»

Авторитетный американский журналист HBO Билл Симмонс оценил рематч Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Только что посмотрел бой и насчитал по шесть раундов у каждого. Думал, что ничья или с небольшим преимуществом “Канело”. Какая битва! У GGG защита заняла слишком много времени до того, как он пошел вперед», — пишет Симмонс в твиттере.

Билл Симмонс считается самым популярным и культовым спортивным журналистом в мире. К примеру, в твиттере у него 5,8 миллиона подписчиков.

Что касается результата второго боя Головкин — «Канело», то он завершился победой мексиканца решением большинства голосов судей: 114−114, 115−113, 115−113.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Началась прямая трансляция вечера бокса Головкин - «Канело» в Казахстане
Прямая трансляция боев андеркарда вечера бокса Головкин - «Канело»
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ
«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
«России разрешили допинг»: Зеппельт вскрыл переписку WADA
Близняшки Аверины — золотые. Все о ЧМ по гимнастике
Ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге
Появилось видео столкновения Переса и Сироткина
Американцы размазали Россию на ЧМ по волейболу. Что произошло
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь