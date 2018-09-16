Самый популярный спортивный журналист в мире назвал свой счет второго боя Головкин — «Канело»

«Только что посмотрел бой и насчитал по шесть раундов у каждого. Думал, что ничья или с небольшим преимуществом “Канело”. Какая битва! У GGG защита заняла слишком много времени до того, как он пошел вперед», — пишет Симмонс в твиттере.