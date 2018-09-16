Жестоко нокаутированный Головкиным боксер озвучил счет второго боя с «Канело»

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«Только что посмотрел GGG — “Канело”. У меня получилось 115−113 в пользу Головкина, но я не спорю с 115−113 в пользу “Канело” — очень близкий бой», — пишет Маклин в твиттере.

Рематч Головкин — «Канело» на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе закончился победой мексиканца решением большинства голосов судей: 114−114, 115−113, 115−113. Их первый бой также получился близким, за исключением одной судейской записки, и тоже прошел всю дистанцию: его итог — ничья (118−110 в пользу «Канело», 114−114, 115−113 в пользу Головкина).