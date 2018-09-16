Жестоко нокаутированный Головкиным боксер озвучил счет второго боя с «Канело»
Британский боксер Мэттью Маклин рассказал, как увидел второй поединок Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Британский боксер Мэттью Маклин рассказал, как увидел второй поединок Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Только что посмотрел GGG — “Канело”. У меня получилось 115−113 в пользу Головкина, но я не спорю с 115−113 в пользу “Канело” — очень близкий бой», — пишет Маклин в твиттере.
Рематч Головкин — «Канело» на
Геннадий признался, что допускает вероятность проведения третьего боя, однако только если он будет организован на «правильных условиях».