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16 сентября, источник: Sports.kz

Жестоко нокаутированный Головкиным боксер озвучил счет второго боя с «Канело»

Британский боксер Мэттью Маклин рассказал, как увидел второй поединок Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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«Только что посмотрел GGG — “Канело”. У меня получилось 115−113 в пользу Головкина, но я не спорю с 115−113 в пользу “Канело” — очень близкий бой», — пишет Маклин в твиттере.

Рематч Головкин — «Канело» на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе закончился победой мексиканца решением большинства голосов судей: 114−114, 115−113, 115−113. Их первый бой также получился близким, за исключением одной судейской записки, и тоже прошел всю дистанцию: его итог — ничья (118−110 в пользу «Канело», 114−114, 115−113 в пользу Головкина).

Геннадий признался, что допускает вероятность проведения третьего боя, однако только если он будет организован на «правильных условиях».

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