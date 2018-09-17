Стали известны соперник, дата и место следующего боя «Канело» после Головкина

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— Мы сядем с командой и всё обсудим, но сейчас идея заключается в том, чтобы драться в декабре. Бой с Давидом Лемье возможен в декабре в Нью-Йорке, — сказал Де ла Хойя.

Добавим, что ранее промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы «Канело», забронировала для него дату и место возможного следующего боя — 15 декабря, Madison Square Garden в Нью-Йорке.