Стали известны соперник, дата и место следующего боя «Канело» после Головкина
Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО) Оскар де ла Хойя рассказал о дальнейших перспективах своего подопечного, сообщает Sports.kz.
Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО) Оскар де ла Хойя рассказал о дальнейших перспективах своего подопечного, сообщает Sports.kz.
— Мы сядем с командой и всё обсудим, но сейчас идея заключается в том, чтобы драться в декабре. Бой с Давидом Лемье возможен в декабре в
Добавим, что ранее промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы «Канело», забронировала для него дату и место возможного следующего боя — 15 декабря, Madison Square Garden в
«Канело» победил Головкина решением большинства голосов и стал новым чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBO. Что касается канадского боксера Давида Лемье (40−4, 34 КО), то он выступил в андеркарде второго боя Головкин — «Канело» и уже в первом раунде отправил в нокаут ирландца Гэри О’Салливана (28−3, 20 КО).