«Засудили! Мы с тобой, брат!». Как мир отреагировал на первое поражение Геннадия Головкина

Бывший соперник Головкина, американец Дэниэл Джейкобс, остался недоволен судейскими записками: по его подсчетам, Геннадий выиграл в два раунда. «Бокс — это бойцовский бизнес, бизнес, леди и джентльмены. Вау!» — записал Джейкобс эмоциональное видеообращение в Instagram.
Лучший баскетболист современности ЛеБрон Джеймс также вживую смотрел бой Головкин — «Канело» на T-Mobile Arena и остался в восторге. «Один из лучших боев, что я когда-либо видел! “Канело” и GGG — высшие соперники! Отдаю должное им обоим. Смотрел бы ваши бои хоть каждый день!» — написал Джеймс в твиттере.
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Легендарный боксер Джордж Форман так прокомментировал увиденное: «Канело» смелый, как бык! Поздравляю! Заставил панчера боксировать. Я этого не ожидал. Я бы отдал ему семь раундов Нужен еще один бой между этими великими бойцами.
«Для нас ты все равно останешься лучшим, брат! Ты настоящий чемпион! Спасибо, что прославляешь наш Казахстан! Алга!» — обратился к Головкину в Instagram казахстанский певец Димаш Кудайберген.
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Российский хоккеист клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов признался, что болел за Геннадия и остался разочарован решением судей: «Смотрели, болели, но судьи решили всё в другую сторону. С этим, конечно, многие не согласны. “Канело”, с победой. Гена, ты красавчик! Засудили или я просто не понимаю…».
Нокаутированный в свое время «Канело» Амир Хан также поделился впечатлениями от боя: «Какой прекрасный поединок! Я отдаю победу “Канело”. Это был экшн лоб в лоб, очень захватывающий. “Канело” удивил нас своей наступательной тактикой. И “Канело”, и GGG оба проделали отличную работу. Бокс нуждался в таком поединке».
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А вот легендарному Рою Джонсу не понравились действия Головкина — он обвинил его в «беготне»: «GGG, вернее даже его тренер, заявлял, что хочет, чтобы “Канело” стоял и дрался. Но бегал Головкин! Сначала они жаловались на беготню “Канело”, а затем сами начали бегать. если ты призываешь соперника идти вперед и драться по-мужски, но потом сам бегаешь, то почему я должен отдавать тебе победу?».
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оптимистично настроен насчет возможного третьего поединка Головкин — «Канело». «Думаю, что будет третий бой. Почему? В первый раз ведь была ничья, значит, можно устроить еще один бой. Есть такое понятие как “Money talks”. Оба боксера получили большой гонорар. За третью встречу могут заработать еще», — отметил Цзю.
Легенда бокса Бернард Хопкинс нашел плюсы для себя в поражении Головкина — казахстанцу не удалось побить его рекорд по количеству защит титулов чемпиона мира: «Вот так я принимаю поздравления за то, что остался неоспоримым чемпионом мира в среднем весе», — написал Хопкинс в Instagram.
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Российский боксер Сергей Ковалев поздравил команду «Канело» с победой, но подчеркнул, что лучшим все равно считает Головкина.
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Звезда НХЛ, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, был категоричен в оценке боя — он опубликовал совместное с Головкиным фото и подписал его так: «Засудили! Мы с тобой, брат!».
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Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Дмитрий Бивол также дал комментарий: «Очень болел за Гену. Хотел, чтобы он выиграл, и пояса остались у него. Но, честно говоря, предполагал, что Альварес будет выглядеть увереннее, чем в их первой встрече. Он за это время даже немного окреп физически. Сегодня боксировал агрессивнее, шел вперед. Сауль старался отвечать на каждую атаку Головкина. Но лично у меня сложилось впечатление, что бой снова получился равным».