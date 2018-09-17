В сеть попало видео реакции расстроенного Головкина после боя с «Канело»

Очевидно, Геннадий шел по подтрибунным коридорам T-Mobile Arena огорченный результатом поединка — судьи отдали победу «Канело» большинством голосов: 114−114, 115−113, 115−113. Журналисты попытались взять у казахстанца флэш-интервью, однако он отказался и вошел в раздевалку.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело», который состоялся год назад — также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, завершился еще одним спорным решением — тогда была зафиксирована ничья: 118−110 в пользу «Канело», 114−114, 115−113 в пользу Головкина. На пресс-конференции Геннадий отметил, что не исключает возможность проведения третьего боя.