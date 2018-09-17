Дата и место проведения боя-реванша Мэйуэзер — Пакьяо пока не определены
МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дата и место проведения
МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дата и место проведения
«Пока речь идет о том, что мы увидим реванш в декабре. Дата и место только определяются. Этот бой интересен любителям бокса, поэтому и было принято решение его провести», — сказал Арум.
Ранее Мэйуэзер объявил о проведении реванша с Пакьяо в декабре.
Американец не проводил поединки с 26 августа 2017 года, тогда Мэйуэзер победил бойца смешанного стиля ирландца Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры. Мэйуэзеру поступали предложения вернуться на ринг, но 41-летний спортсмен отвечал отказом.
Первый поединок между Пакьяо и