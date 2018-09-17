Чемпион мира назвал своего победителя рематча Головкин — «Канело» и бросил им вызов

Впрочем это было уже не так важно, ведь следом 21-летний Мунгия заявил о своем желании сразиться с «Канело» и пообещал устроить еще больше экшна, чем фанаты увидели в рематче Альвареса и Головкина.

«Да, в нашем бое будет больше экшна. Надеюсь, мы сможем вернуться в ноябре или декабре. Я хотел бы встретиться с Альваресом или Головкиным, но сначала мне нужно провести несколько поединков в своем дивизионе. У меня есть желание сразиться с двумя другими чемпионами Джерреттом Хердом и Джермеллом Чарло, чтобы унифицировать титулы. Прямо сейчас у меня нет проблем с весом, я буду драться в 154 фунтах еще полтора года», — сказал Мунгия.