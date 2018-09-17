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12:42 (мск), источник: Sports.kz

Чемпион мира назвал своего победителя рематча Головкин — «Канело» и бросил им вызов

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия увидел Геннадия Головкина победителем матча-реванша с Саулем Альваресом, правда неизвестно, это было действительно его мнение или молодой мексиканец сказал то, что хотели услышать от него представители СМИ.

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Впрочем это было уже не так важно, ведь следом 21-летний Мунгия заявил о своем желании сразиться с «Канело» и пообещал устроить еще больше экшна, чем фанаты увидели в рематче Альвареса и Головкина.

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«Да, в нашем бое будет больше экшна. Надеюсь, мы сможем вернуться в ноябре или декабре. Я хотел бы встретиться с Альваресом или Головкиным, но сначала мне нужно провести несколько поединков в своем дивизионе. У меня есть желание сразиться с двумя другими чемпионами Джерреттом Хердом и Джермеллом Чарло, чтобы унифицировать титулы. Прямо сейчас у меня нет проблем с весом, я буду драться в 154 фунтах еще полтора года», — сказал Мунгия.

Напомним, что вчера в рамках боксерского шоу Канело-GGG 2 на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе мексиканец Хайме Мунгия победил канадского боксера Брэндона Кука нокаутом в первом раунде.

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