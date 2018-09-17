Головкин поздравил «Канело» с победой и пообещал вернуться

15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Головкин и Альварес вновь прошли всю 12-раундовую дистанцию. Вердикт судей — победа мексиканца решением большинства.
Казахстанец же потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
«Я вернусь, мужики! Я вернусь! — утверждает Головкин. — Надеюсь, получится договориться об еще одном поединке. У меня все отлично. Никаких повреждений, никаких травм. На этот раз все было немного иначе. Он не убегал. Но это же не значит, что он выиграл. Ничего эдакого он в ринге не показал. Да и счет на самом деле не говорит о том, что он выиграл. В любом случае поздравляю его с победой».
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года также в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.