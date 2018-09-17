Головкин поздравил «Канело» с победой и пообещал вернуться

«Я вернусь, мужики! Я вернусь! — утверждает Головкин. — Надеюсь, получится договориться об еще одном поединке. У меня все отлично. Никаких повреждений, никаких травм. На этот раз все было немного иначе. Он не убегал. Но это же не значит, что он выиграл. Ничего эдакого он в ринге не показал. Да и счет на самом деле не говорит о том, что он выиграл. В любом случае поздравляю его с победой».