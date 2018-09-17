Стангрит назвал свой счет реванша Головкин — «Канело» и высказался о работе комментаторов HBO

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Поединок в Лас-Вегасе завершился победой Альвареса решением большинства судей.

Поражение стало первым в карьере Головкина, который потерял титулы чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Я считаю, что максимум, на который реально мог бы рассчитывать Альварес — это ничья, — говорит Стангрит. — Будем честными, был целый ряд близких и непростых для подсчета раундов. А так — на мой взгляд, победил Головкин. У меня получилось 116−112. Ничего не имею против 115−113, даже 115−114. Окей, пусть даже ничья. Но все остальное — на мой взгляд, уже не совсем точное отображение поединка.

Второй бой был лучше, чем первый, и Головкин выступил лучше, но как это часто бывает — если ты дерешься с молодым и кассовым бойцом, то выигрывать нужно разгромно, иначе победа тебе могут не отдать.

Честно говоря, не понравилась работа комментаторов НВО. Первую половину боя комментировали так, будто Альварес громит Геннадия, а у самого Геннадия ничего не получается. И только тогда, когда Головкин реально начать отправлять «бомбы» в голову Альвареса, комментаторы «проснулись».

Конечно, у всех комментаторов бывают неудачные дни, но последнее время у бригады НВО их все больше и больше. Сильно удивил Рой Джонс, который в начале боя сказал, что Геннадий крупнее Альвареса. Хотя боевой вес у Альвареса иногда больше, чем у Геннадия, уже давно сформировавшийся средневес. А нам преподносят это так, будто большой не может справиться с маленьким. Ну, а так в свои 36 лет Головкин остается одним из лучших боксеров мира.

Отметим, что Головкин не стал давать интервью в ринге и сразу ушел в раздевалку после объявление результата, а Альварес заявил о готовности провести третий бой.