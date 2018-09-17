«Не удивлен». Санчес пожурил Головкина и похвалил «Канело»

— «Канело» заметно прибавил по сравнению с первым боем. Сауль дрался в мексиканском стиле и победил в мексиканском стиле. Я не удивлен, что он действовал агрессивнее. Я говорил об этом Головкину. Он провел такой поединок, какого от него ожидали фанаты. Геннадий не сделал кое-что из того, над чем мы с ним работали в зале, но я считаю, что он сделал достаточно, чтобы заработать близкую победу. Мы достигли немалого успеха, сражаясь таким же образом с Давидом Лемье. Геннадий провел 350 любительских и 40 профессиональных боев. Он знает, как боксировать. Хотел ли я, чтобы он сделал что-нибудь по-другому? Были упущенные моменты, которыми я был не очень доволен. Но мы смотрим со своей стороны, а он — со своей, и может видеть то, чего не видим мы, — сказал Санчес в разговоре с Fight Hub TV.