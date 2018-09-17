Казахстанцы «уничтожили» соперников на вечере бокса в Актобе

В весе до 66,7 Абылайхан Битимов нокаутировал своего оппонента из России Жахонгира Журамуродова во втором отрезке четырехраундового поединка. Арман Рысбек в весе 72,6 кг в третьем раунде отправил в нокаут россиянина Дмитрия Антипова. Уалихан Бисенкулов в весовой категории до 90,7 кг выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у кыргызского бойца Эрниса Сайпидинуулу. Соперник Едиля Кожамбердиева (90,7 кг) азербайджанец Анар Абдуллаев вследствие полученной травмы не смог продолжить поединок, и победу техническим нокаутом во втором раунде присудили казахстанцу. Тяжеловес Руслан Мырсатаев (+90,7 кг) нокаутировал украинского боксера Шухрата Курбанова. 16-летний Дастан Садуулы (61,2 кг) в весовой категории 61,2 кг, ставший самым молодым боксером на территории Азии и Европы, дебютировавшим в профессионалах, во втором раунде ударом по печени удосрочил своего оппонента из Таджикистана Шамиля Гулобшозоду. Ибрагим Ескендир (76,2 кг) одержал досрочную победу в первом раунде над кыргызским бойцом Канжарбеком Сатымбаевым. Айдос Ербосынулы (76,2 кг) по итогам 10 раундов судейским решением победил белоруса Александра Сущица. Бобиржан Моминов (66,7 кг) во втором отрезке десятираундового поединка нокаутировал грузина Анзора Гамгебели.