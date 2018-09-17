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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Британский журналист о боях Головкина с «Канело»: Двойное ограбление в Лас-Вегасе

Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал первое поражение казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) в бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО) подлым ограблением.

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Их поединок состоялся 16 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США), где по истечении 12 раундов судьи отдали победу «Канело».

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Казахстанец же потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super), IBO и The Ring в среднем весе.

«Головкин — лучший средневес всех времен. Сейчас ему равных в этом дивизионе нет. Однако это не спасло его от двойного ограбления в Лас-Вегасе. Смена судей во втором бою не повлияла на объективность. Все, кто видели поединки, согласятся, что GGG был сильнее. Однако сейчас мастерство боксера не влияет на итог боя. Здесь все решают другим способом.

Если их третий бой состоится, то он должен быть не в Лас-Вегасе. Я не единственный, кто так считает. Взгляните на мнение обычных любителей бокса. Для них Головкин — настоящий чемпион, — отметил Смит.

Отметим, что Головкин не стал давать интервью в ринге и сразу ушел в раздевалку после объявления результата, а Альварес заявил о готовности провести третий бой. Позднее казахстанец прокомментировал бой с «Канело» и высказался о реванше. В свою очередь тренер GGG Абель Санчес рассказал когда казахстанец вернется на ринг и озвучил возможную дату третьего боя с «Канело».

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