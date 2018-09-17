Британский журналист о боях Головкина с «Канело»: Двойное ограбление в Лас-Вегасе

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Их поединок состоялся 16 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США), где по истечении 12 раундов судьи отдали победу «Канело».

Казахстанец же потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super), IBO и The Ring в среднем весе.

«Головкин — лучший средневес всех времен. Сейчас ему равных в этом дивизионе нет. Однако это не спасло его от двойного ограбления в Лас-Вегасе. Смена судей во втором бою не повлияла на объективность. Все, кто видели поединки, согласятся, что GGG был сильнее. Однако сейчас мастерство боксера не влияет на итог боя. Здесь все решают другим способом.

Если их третий бой состоится, то он должен быть не в Лас-Вегасе. Я не единственный, кто так считает. Взгляните на мнение обычных любителей бокса. Для них Головкин — настоящий чемпион, — отметил Смит.