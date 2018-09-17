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19:07 (мск), источник: Матч ТВ

Промоутер Головкина: Третий бой с Альваресом может состояться в мае 2019 года

Промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал, когда может состояться следующий бой спортсмена из Казахстана с мексиканцем Саулем Альваресом.

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— На наш взгляд, за Головкиным осталось от 5 до 8 раундов. Но если двое судей увидели победу Альвареса. мы не можем с этим спорить. Мы должны уважать это решение. Для нас Головкин все еще чемпион. Думаю, скорее всего, мы увидим третий поединок с Альваресом. Второй бой получился даже лучше первого, так что не удивлюсь, если третье противостояние состоится. Если это случится, то это будет в мае 2019 года. Мы обсудим это с Геннадием, а также Оскаром де ла Хойей и решим, будем ли мы этим заниматься или начнем двигаться в ином направлении, — заявил Леффлер.

Напомним, что Альварес победил Головкина решением большинства судей (114−114, 115−113, 115−113).

Источник: Boxingnews24.com

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