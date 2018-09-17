Промоутер «Канело» выдвинул Головкину условие для проведения третьего боя

— Очевидно, что лагерь GGG хочет этого, но мы должны мыслить реалистично: только что бойцы пережили разрушительную войну. Они устали, и было бы глупо сводить их снова. «Канело» собирается пойти по своему пути суперзвезды. Этот бой привел его туда. Головкин должен перестроиться, добыть еще пару побед и потом, возможно, мы сделаем это снова, — сказал Де ла Хойя.