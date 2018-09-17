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19:24 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер «Канело» выдвинул Головкину условие для проведения третьего боя

Промоутер Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО) Оскар де ла Хойя осторожно высказался насчет потенциального третьего поединка с Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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— Очевидно, что лагерь GGG хочет этого, но мы должны мыслить реалистично: только что бойцы пережили разрушительную войну. Они устали, и было бы глупо сводить их снова. «Канело» собирается пойти по своему пути суперзвезды. Этот бой привел его туда. Головкин должен перестроиться, добыть еще пару побед и потом, возможно, мы сделаем это снова, — сказал Де ла Хойя.

Первый бой Головкин — «Канело» в прошлом году завершился спорной ничьей. Рематч закончился в пользу Альвареса — решением большинства голосов судей, однако также вызвал неоднозначную реакцию.

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