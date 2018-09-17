Головкину и «Канело» выдвинули серьезное обвинение по итогам второго боя
Как рассказал Sports.kz обозреватель Ring Observer Скуп Малиновски, автор ряда спортивных книг, он не верит в честный исход рематча Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.
Как рассказал Sports.kz обозреватель Ring Observer Скуп Малиновски, автор ряда спортивных книг, он не верит в честный исход рематча Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.
— Очередной договорной результат ради бизнеса. Головкин лучше.
Но результат договорной с обеих сторон.
Американский «бокс больше не настоящий».
Мало кто помнит, когда Мэйвезер сказал такое, но я это слышал, — поделился своей точкой зрения эксперт.
Скуп Малиновски является автором таких, например, книг о боксе, как Muhammad Ali: Portrait Of A Champion, Heavyweight Armageddon!: The