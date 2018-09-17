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19:36 (мск), источник: Sports.kz

Головкину и «Канело» выдвинули серьезное обвинение по итогам второго боя

Как рассказал Sports.kz обозреватель Ring Observer Скуп Малиновски, автор ряда спортивных книг, он не верит в честный исход рематча Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

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— Очередной договорной результат ради бизнеса. Головкин лучше.

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Но результат договорной с обеих сторон.

Американский «бокс больше не настоящий».

Мало кто помнит, когда Мэйвезер сказал такое, но я это слышал, — поделился своей точкой зрения эксперт.

Скуп Малиновски является автором таких, например, книг о боксе, как Muhammad Ali: Portrait Of A Champion, Heavyweight Armageddon!: The Tyson-Lewis Championship Battle и некоторых других.

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