Мэнни Пакьяо: С большой вероятностью наш поединок с Мейвезером-младшим состоится

«Нет, никаких окончательных договоренностей пока не достигнуто, так что нам предстоят большие и серьезные переговоры. Мы встретились с Флойдом в Японии на мероприятии, и фанаты были невероятно воодушевлены, так что мы с Мейвезером-младшим обсудили возможность боя и поняли, что нам обоим это интересно. С большой вероятностью наш поединок состоится, но нам еще нужно понять, когда и где он пройдет», — сказал Пакьяо GMA News.