Мэнни Пакьяо: С большой вероятностью наш поединок с Мейвезером-младшим состоится
12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд
12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд
Американец проведет второй бой с чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.
«Нет, никаких окончательных договоренностей пока не достигнуто, так что нам предстоят большие и серьезные переговоры. Мы встретились с Флойдом в Японии на мероприятии, и фанаты были невероятно воодушевлены, так что мы с