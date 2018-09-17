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19:50 (мск), источник: Prosports.kz

Мэнни Пакьяо: С большой вероятностью наш поединок с Мейвезером-младшим состоится

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший вернется на ринг в 2018 году, передает Prosports.kz со ссылкой на GMA News.

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Источник: Reuters

Американец проведет второй бой с чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Нет, никаких окончательных договоренностей пока не достигнуто, так что нам предстоят большие и серьезные переговоры. Мы встретились с Флойдом в Японии на мероприятии, и фанаты были невероятно воодушевлены, так что мы с Мейвезером-младшим обсудили возможность боя и поняли, что нам обоим это интересно. С большой вероятностью наш поединок состоится, но нам еще нужно понять, когда и где он пройдет», — сказал Пакьяо GMA News.

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