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20:49 (мск), источник: ТАСС

Федерация бокса России назначит пожизненные стипендии олимпийским чемпионам

ТАСС, 17 сентября. Федерация бокса России приняла решение назначить пожизненные стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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В понедельник в Самаре прошло заседание совета чемпионов Федерации бокса России, в котором приняли участие генеральный секретарь организации Умар Кремлев, двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов, олимпийские чемпионы Гайдарбек Гайдарбеков, Шамиль Сабиров, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев и Олег Яновский. Было принято решение, что олимпийские чемпионы будут ежемесячно получать по 50 тыс. рублей, двукратные олимпийские чемпионы — по 75 тыс. рублей, их личные тренеры — по 25 тыс. рублей.

«Федерация бокса России выступила с инициативой выплаты пожизненных стипендий олимпийским чемпионам и их личным тренерам, — сказал Кремлев. — Эта идея возникла из мысли, что федерация является домом для боксеров, а олимпийские чемпионы — главные двигатели, которые развивают наш вид спорта и прославляют страну. Теперь все наши чемпионы будут получать поддержку от Федерации бокса России на постоянной основе».

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