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01:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес выиграл седьмой бой на профи-ринге

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (7−0, 6 КО) выиграл бой в Минске, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником 29-летнего Кособуцкого стал 26-летний украинец Константин Довбыщенко (3−2, 1 КО). Поединок продлился все положенные шесть раундов, по итогах которых казахстанец выиграл по очкам.

Для Кособуцкого этот бой стал четвертым в 2018 году. Его карьера стартовала в сентябре прошлого года — за 12 месяцев казахстанец одержал шесть подряд досрочных побед, но теперь впервые завершил поединок не нокаутом.

Казахстанский супертяжеловес выиграл седьмой бой на профи-ринге
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