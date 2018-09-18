Казахстанский супертяжеловес выиграл седьмой бой на профи-ринге

Соперником 29-летнего Кособуцкого стал 26-летний украинец Константин Довбыщенко (3−2, 1 КО). Поединок продлился все положенные шесть раундов, по итогах которых казахстанец выиграл по очкам.

Для Кособуцкого этот бой стал четвертым в 2018 году. Его карьера стартовала в сентябре прошлого года — за 12 месяцев казахстанец одержал шесть подряд досрочных побед, но теперь впервые завершил поединок не нокаутом.