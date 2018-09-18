Боксерский поединок Ковалев — Альварес пройдет 2 февраля 2019 года

По предварительным данным, поединок пройдет в Далласе. Он будет показан на американском телеканале ESPN. Первый бой транслировался другим американским кабельным телеканалом — HBO, который имел приоритетное право на показ реванша, но отказался от него.

В первом поединке, прошедшем 5 августа в Атлантик-Сити (США), Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский пояс WBO. После боя Ковалев заявлял, что не исключает варианта завершения карьеры.