Боксерский поединок Ковалев — Альварес пройдет 2 февраля 2019 года
ТАСС, 17 сентября. Россиянин Сергей Ковалев 2 февраля 2019 года проведет
ТАСС, 17 сентября. Россиянин Сергей Ковалев 2 февраля 2019 года проведет
По предварительным данным, поединок пройдет в Далласе. Он будет показан на американском телеканале ESPN. Первый бой транслировался другим американским кабельным телеканалом — HBO, который имел приоритетное право на показ реванша, но отказался от него.
В первом поединке, прошедшем 5 августа в
На счету 35-летнего Ковалева 32 победы (28 — нокаутом), три поражения и одна ничья. 34-летний Альварес не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 24 победы (12 — нокаутом).