«Теперь он чемпион». Тренер Головкина похвалил Альвареса и назвал решающий раунд реванша
Абель Санчес, являющийся тренером теперь уже бывшего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), поделился впечатлениями от
Абель Санчес, являющийся тренером теперь уже бывшего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), поделился впечатлениями от
По его словам, он заранее знал о том, какую именно тактику изберет «Канело», потому что якобы сам его на это «программировал». Мексиканец, напомним, боксировал более агрессивно, чем в первом поединке, завершившемся спорной ничьей.
Реванш вновь продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
«Мы попросту вынудили “Канело” так боксировать, — сказал Санчес по итогам поединка. — Я во многих интервью заявлял, что у него есть шанс затереть те вопросы с допингом, которые были с мая. Думаю, он это сделал. Крутой парень. Теперь он чемпион. Именно такой бой я и ожидал, равно как и фанаты. И когда я готовил Геннадия, то постоянно говорил ему, что, по моему мнению, на сей раз “Канело” выйдет и будет рубиться с ним».
По ходу поединка, говорит Санчес, он просил Головкина «устроить бой» и не давать Альваресу ни минуты отдыха.
«Я хотел, чтобы Геннадий больше дрался. Но в итоге бой вышел таким конкурентным, что его можно было давать в обе стороны. Думаю, все решил финальный раунд», — цитирует Санчеса BoxingScene.