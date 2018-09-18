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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Теперь он чемпион». Тренер Головкина похвалил Альвареса и назвал решающий раунд реванша

Абель Санчес, являющийся тренером теперь уже бывшего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), поделился впечатлениями от матча-реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). Об этом пишет vRINGe.com.

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По его словам, он заранее знал о том, какую именно тактику изберет «Канело», потому что якобы сам его на это «программировал». Мексиканец, напомним, боксировал более агрессивно, чем в первом поединке, завершившемся спорной ничьей.

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Реванш вновь продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

«Мы попросту вынудили “Канело” так боксировать, — сказал Санчес по итогам поединка. — Я во многих интервью заявлял, что у него есть шанс затереть те вопросы с допингом, которые были с мая. Думаю, он это сделал. Крутой парень. Теперь он чемпион. Именно такой бой я и ожидал, равно как и фанаты. И когда я готовил Геннадия, то постоянно говорил ему, что, по моему мнению, на сей раз “Канело” выйдет и будет рубиться с ним».

По ходу поединка, говорит Санчес, он просил Головкина «устроить бой» и не давать Альваресу ни минуты отдыха.

«Я хотел, чтобы Геннадий больше дрался. Но в итоге бой вышел таким конкурентным, что его можно было давать в обе стороны. Думаю, все решил финальный раунд», — цитирует Санчеса BoxingScene.

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