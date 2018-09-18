Леффлер рассказал, как Головкин перенес первое поражение и оценил судейство в реванше с «Канело»

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Это произошло в матче-реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО). Их повторный бой состоялся в Лас-Вегасе, где годом ранее боксеры свели вничью первый. Реванш вновь прошел все 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес, тем самым отобрав у Головкина его титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

«Мы подумаем, будет ли третий бой и куда двигаться дальше. С Головкиным все нормально. Конечно, он был бы в лучшем настроении, если бы бой завершился вничью или получил решение судей в свою пользу, но с ним все в порядке. Если бы мы считали, что он проиграл или если бы он тяжело травмировался, тогда было бы другое дело, но когда твоя команда считает тебя победителем, в этом нет ни капли позора. Геннадий высоко держит голову и мы, его команда, горды тем, чего он достиг», — сказал Леффлер в интервью Fight Hub TV.

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Промоутер также прокомментировал судейство в минувшем поединке. Леффлер считает, что Головкин выиграл с преимуществом в три-четыре раунда, но в то же время уважает решение судей.

«Я увидел, как Геннадий защищает свои титулы. Ну что же, это бокс, — разводит руками Леффлер. — Я увидел, как Головкин защитил пояса в 21 раз, выиграв по раундам восемь-четыре или семь-пять. В худшем случае возможна ничья. Вот Глен Фелдман выставил ничью. В то же время, нельзя ничего отнять у «Канело». Это был великолепный бой с обоих сторон. Если двое судей увидели победу «Канело», с этим нельзя спорить. Перед боем мы были довольны судьями и нам нужно уважать их решение после этого поединка.

Головкин все еще чемпион в наших глазах. Он народный чемпион и, скорее всего, мы увидим третий бой, потому что вторая встреча была даже лучше первой. Я бы не удивился, если бы мы увидели третий бой. Дерясь друг с другом, они зарабатывают больше всего денег. «Канело» нужно отдать должное, он прессинговал Головкина и это меня немного удивило. Я думал, что он проведет поединок в защитном стиле, как и в первый раз, но на сей раз он вел гораздо более зрелищный бой, за это его можно уважать. Впрочем, Головкин сказал, что «Канело» его ни разу не потряс. Они оба получили рассечения.