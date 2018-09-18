Де Ла Хойя высказался на тему подкупа судей реванша Головкин — Альварес и жестко ответил Леффлеру

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Их повторный бой состоялся утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США). Ровно год назад боксеры на этой же площадке не смогли выявить победителя, завершив поединок спорной ничьей.

Реванш вновь продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов.

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В своем письме Де Ла Хойя ответил тем, кто считает результат боя договорным, а судейство — несправедливым. Также промоутер прокомментировал высказывания своего коллеги Тома Леффлера, усомнившегося в том, что Головкин вообще может рассчитывать на победу решением судей в Лас-Вегасе.

«Golden Boy подкупила судей.

Я не считаю, что это заслуживает ответа, но вот факты: три судьи были выбраны Атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Учитывая результат первого боя, NSAC был под пристальным вниманием, чтобы на реванш были выбрана самая справедливая судейская бригада из возможных. Насколько мне известно, впервые GBP и команде GGG позволили утвердить судейский состав. Они увидели то же, что и все: близкий, конкурентный поединок, и посчитали его именно таким образом.

Головкин донес до цели больше ударов, поэтому должен был выиграть бой.

Если бы количество ударов в цель определяло разницу между выигранным и проигранным боксермком поединком, то у нас был бы совершенно другой и менее интересный вид спорта. Чистые удары, превосходство в ринге, эффективная агрессивность и защита — вот, на что смотрят судьи при определении победителя раунда. Очевидно, я промоутер, но ни в одной из этих четырех областей, которые по-настоящему имеют значение при судействе, я не увидел Головкина победителем.

Заявление Тома Леффлера о том, что для них вряд ли возможно одержать победу решением судей в Лас-Вегасе.