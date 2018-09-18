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11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Сауля Альвареса «дисквалифицировали» после победы над Головкиным

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) временно отстранен от боев после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя. Срок «дисквалификации» Альвареса истекает 15 ноября.

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Бой Альвареса и Головкина стал главным событием вечера бокса, прошедшего утром 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее боксеры свели вничью первый поединок. Реванш вновь прошел все 12 раундов, по итогам которых победу решением судей одержал Альварес. Для Головкина это поражение стало первым в карьере.

После боя «Канело» признался, что ему понадобилась помощь врачей и ему наложили шесть швов из-за рассечения, полученного в реванше с Головкиным. Вернуться на ринг мексиканец рассчитывает уже в декабре.

Изначально реванш Головкина и Альвареса должен был состояться в мае, но его отметили из-за двух положительных допинг-проб мексиканца в феврале. Тогда NSAC выписала «Канело» настоящую дисквалификацию на полгода, срок которой истек в середине августа. Позже команды Головкина и «Канело» с большими сложностями передоговорились о реванше на сентябрь.

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