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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

Головкина отстранили от боев после первого поражения в карьере

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) отстранен от боев после первого поражения в карьере в матче-реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC). Отстранение является обычной процедурой для боксеров после проведения боя, чтобы они успели восстановиться. Головкин временно отстранен от поединков до 30 ноября, тогда как Альварес — до 15 ноября.

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Бой Головкина и Альвареса стал главным событием вечера бокса, прошедшего утром 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По итогам 12 раундов победу решением судей одержал мексиканец. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

После боя стало известно, что Головкину наложили восемь швов из-за рассечения над правым глазом. Альваресу также понадобилась аналогичная помощь врачей.

В недавнем интервью Головкин заявил, что избежал травм и пообещал вернуться. При этом тренер казахстанца Абель Санчес дал понять, что недавний реванш с «Канело» стал для его подопечного последним в этом году.

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