«Выпороть, как сидорову козу». HBO призвали уйти из бокса за провал в трансляции реванша Головкин — Альварес

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Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада США).

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Последними в андеркарте в рамках PPV-трансляции выступили Брэндон Кук и Хайме Мунгия, после чего был затяжной перерыв до самого боя Головкин — Альварес, что принесло зрителям определенные неудобства.

«Послушайте, нужно просто выпороть, как сидорову козу каждого, кто принимал участие в составлении программы. У них было недостаточно боев в андеркарте, а это самый грандиозный боксерский вечер года! А люди вынуждены были сидеть около двух часов и ждать главного поединка вечера. Что это была за чертовщина? Вы должны нанять того, кто может правильно составить план. Вечер начался в пять вечера. На кой черт в пять? Да, бои могли пройти всю дистанцию, что заняло бы больше времени, но шансы такого развития событий были невелики. Там были очевидные фавориты, которые обладают нокаутирующей мощью. Это просто чудо, что за три боя набралось в общей сложности девять раундов. Все три поединка могли вообще закончиться в первом раунде.

Люди ждали около часа или полутора часа. Я с таким еще никогда не сталкивался. В начале они показали интервью с «Канело», а спустя час они включили его еще раз. Это был самый ужасно спродюсированный PPV вечер, который я когда-либо видел. Возможно, пришло время HBO уйти из бокса. Из-за сокращения бюджета многие инсайдеры считают, что конец уже близок. Телесеть проигрывает поединки, бойцов своим главным конкурентам — Showtime, ESPN и DAZN, — сказал Арум, слова которого приводит BoxingScene.com.