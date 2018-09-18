В Федерации профи-бокса прокомментировали рассылку о «допинге» Альвареса и «возвращении» титулов Головкину

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Пользователи мессенджеров начали распространять информацию о том, что «Канело» якобы во второй раз попался на допинге, и потому Головкину вернут титулы (весной две положительные допинг-пробы мексиканца привели к отмене майского реванша и его последующей дисквалификации).

«Радостная весть! Уважаемые казахстанцы, радостная весть! Геннадию Головкину вернут его пояса. Причина, “Канело” во второй раз попался на допинге. Официальный показ будет осуществлен 20 сентября в 20:00 на телеканале Qazsport», — говорится в сообщении.

По словам Виктора Леонидовича, он не видел официального подтверждения этой информации и назвал ее фейковой. Также он рассказал об алгоритме проверки на чистоту боксеров после титульного боя.

— Как вы помните, до боя был скандал с допингом, но там проба бралась в тренировочном процессе (до шестимесячной дисквалификации Сауля Альвареса — прим. Vesti.kz). Тут немного другая ситуация. Это фейковая новость. Ни один из представителей официальных организаций об этом не сообщал. Ни WBA, ни WBC с IBO.

Представители тех организаций, за пояса которых боксировали Головкин с Альваресом. Этого не было. Это фейк. Кто-то вбросил и все. После такого боя по положению в течение полугода боксер не выступает. Такая информация есть, а про допинг я не слышал. Это фейковая тема.

— Тут вопрос даже немного в другой плоскости. Мы ведь не можем точно знать есть ли допинг. Вопрос в том, какие процедуры проходят боксеры после боя. Сдают ли они на допинг? Какой алгоритм действий?

— Для каждого титульного боя назначается допинг-офицер. Приглашается промоутером, и он обязан взять забор мочи на допинг-пробу после боя. У нас было как… Наш Жанат Жакиянов боксировал в Ирландии. Допинг-офицер не поехал за соперником Жакиянова в больницу — тот травмировался и его срочно с рукой увезли.

Он сломал руку. Но допинг-офицер обязан ехать в больницу и там брать пробу. Это не говоря о том, что в нормальной ситуации он обязан взять допинг-пробы соперников сразу после боя. И не отпускать их, пока они этого не сделают.

— Что-то похожее было в Астане, когда Бейбут Шуменов встречался с Хизни Алтункая. И ждали довольно долго их освобождения от обязательств…

— Это нормально. После такого боя в организме может быть мало воды.

— А есть ли установленные рамки подтверждения пробы? То есть, скажем, в течение трех дней должны дать ответ по чистоте допинг-пробы.

— Рамок нет. Если проба будет положительная, то они (уполномоченная организация по допинг-контролю — прим. Vesti.kz) сами сообщат об этом. Я не думаю, что на бое такого уровня может быть проблема с этим. В боях за чемпионские титулы обязаны брать допинг-пробу.

— А допинг-офицеры, это какие-то сертифицированные специалисты или таким может быть каждый?

— Обращаешься в WADA на территории Казахстана. Пишут письмо, что проходит такой-то турнир и нужен специалист от вашей организации. Они выделяют человека — он приезжает и делает забор допинг-пробы. У них есть стандарты — в течение какого времени они должны взять пробу после боя. По международному стандарту.

О рассылке также высказался председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин.

«Есть те, кто разочаровался из-за проигрыша Гены, есть те, кто даже горевал. Но играть с настроением людей, шутить над этим — лишнее. Со вчерашнего дня мне пишут многие, кто поверил этой шутке. Не будет никаких повторных боев в ближайшее время. Любая встреча готовится заранее, за несколько месяцев. Если такое будет организовано, то мы обязательно сообщим», — написал Карин в Facebook.

Стоит отметить, что паблик в соцсети «ВКонтакте», скрин сообщения которого рассылают в соцсетях и мессенджерах, уже удалил свой пост.