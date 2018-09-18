В Федерации профи-бокса прокомментировали рассылку о «допинге» Альвареса и «возвращении» титулов Головкину

Пользователи мессенджеров начали распространять информацию о том, что «Канело» якобы во второй раз попался на допинге, и потому Головкину вернут титулы (весной две положительные
«Радостная весть! Уважаемые казахстанцы, радостная весть! Геннадию Головкину вернут его пояса. Причина, “Канело” во второй раз попался на допинге. Официальный показ будет осуществлен 20 сентября в 20:00 на телеканале Qazsport», — говорится в сообщении.
По словам Виктора Леонидовича, он не видел официального подтверждения этой информации и назвал ее фейковой. Также он рассказал об алгоритме проверки на чистоту боксеров после титульного боя.
— Как вы помните, до боя был скандал с допингом, но там проба бралась в тренировочном процессе (до шестимесячной дисквалификации Сауля Альвареса — прим. Vesti.kz). Тут немного другая ситуация. Это фейковая новость. Ни один из представителей официальных организаций об этом не сообщал. Ни WBA, ни WBC с IBO.
Представители тех организаций, за пояса которых боксировали Головкин с Альваресом. Этого не было. Это фейк.
— Тут вопрос даже немного в другой плоскости. Мы ведь не можем точно знать есть ли допинг. Вопрос в том, какие процедуры проходят боксеры после боя. Сдают ли они на допинг? Какой алгоритм действий?
— Для каждого титульного боя назначается
Он сломал руку. Но
—
— Это нормально. После такого боя в организме может быть мало воды.
— А есть ли установленные рамки подтверждения пробы? То есть, скажем, в течение трех дней должны дать ответ по чистоте
— Рамок нет. Если проба будет положительная, то они (уполномоченная организация по
— А
— Обращаешься в WADA на территории Казахстана. Пишут письмо, что проходит
О рассылке также высказался председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин.
«Есть те, кто разочаровался
Стоит отметить, что паблик в соцсети «ВКонтакте», скрин сообщения которого рассылают в соцсетях и мессенджерах, уже удалил свой пост.
Добавим, повторный поединок за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, принадлежавшие Головкину, состоялся утром 16 сентября в