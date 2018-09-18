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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин лишился звания P4P-короля после поражения «Канело»

Авторитетный в мире бокса журнал The Ring представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Изменения произошли после матча-реванша между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО). Повторный поединок состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой мексиканца решением судей. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.

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Таким образом, Альварес отобрал у Головкина его титулы — WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, а также стал обладателем пояса The Ring.

В обновленном рейтинге P4P журнала Головкин потерял первую строчку и опустил на четвертую. Альварес же вернулся в табель (прим. — был исключен после допинг-скандала перед майским реваншем с GGG) и сразу расположился на третьем месте.

Лидерство в рейтинге захватил украинец Василий Ломаченко (11−1−0, 9 КО). Следом за ним идет бывший абсолютный чемпион американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО).

Полностью рейтинг P4P по версии The Ring выглядит так:
1. Василий Ломаченко (11−1−0, 9 КО)
2. Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО)
3. Сауль Альварес (50−1−2, 34 КО)
4. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО)
5. Александр Усик (15−0, 11 КО)
6. Майки Гарсия (39−0, 30 КО)
7. Наоя Иноуэ (16−0, 14 КО)
8. Срисакет Сор Рунгвисаи (46−4−1, 41 КО)
9. Эррол Спенс (24−0, 21 КО)
10. Донни Ньетес (41−1−5, 23 КО).

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