Головкин лишился звания P4P-короля после поражения «Канело»

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Изменения произошли после матча-реванша между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО). Повторный поединок состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой мексиканца решением судей. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.

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Таким образом, Альварес отобрал у Головкина его титулы — WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, а также стал обладателем пояса The Ring.

В обновленном рейтинге P4P журнала Головкин потерял первую строчку и опустил на четвертую. Альварес же вернулся в табель (прим. — был исключен после допинг-скандала перед майским реваншем с GGG) и сразу расположился на третьем месте.

Лидерство в рейтинге захватил украинец Василий Ломаченко (11−1−0, 9 КО). Следом за ним идет бывший абсолютный чемпион американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО).