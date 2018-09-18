Головкин лишился звания P4P-короля после поражения «Канело»
Авторитетный в мире бокса журнал The Ring представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авторитетный в мире бокса журнал The Ring представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Изменения произошли после
Таким образом, Альварес отобрал у Головкина его титулы — WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, а также стал обладателем пояса The Ring.
В обновленном рейтинге P4P журнала Головкин потерял первую строчку и опустил на четвертую. Альварес же вернулся в табель (прим. — был исключен после
Лидерство в рейтинге захватил украинец Василий Ломаченко (11−1−0, 9 КО). Следом за ним идет бывший абсолютный чемпион американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО).
Полностью рейтинг P4P по версии The Ring выглядит так:
1. Василий Ломаченко (11−1−0, 9 КО)
2. Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО)
3. Сауль Альварес (50−1−2, 34 КО)
4. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО)
5. Александр Усик (15−0, 11 КО)
6. Майки Гарсия (39−0, 30 КО)
7. Наоя Иноуэ (16−0, 14 КО)
8. Срисакет Сор Рунгвисаи (46−4−1, 41 КО)
9. Эррол Спенс (24−0, 21 КО)
10. Донни Ньетес (41−1−5, 23 КО).